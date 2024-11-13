經典賽／資格賽賽程出爐！中華隊明年2月台北迎敵 爭取重返會內賽

世界棒球經典賽資格賽確定將在明年2月於台北舉辦，台北大巨蛋為主要場地，中華隊的賽程將依序面對西班牙、南非、尼加拉瓜隊，爭取前進會內賽。

2023年經典賽A組形成5隊都是2勝2敗局面，中華隊在比較失分率後落居墊底，導致下一屆必須從資格賽出發，台灣一直爭取作為資格賽東道主之一，最終確定拿到主辦權，將在台北迎敵。

賽程於明年2月21日面對西班牙，22日面對南非，23日出戰尼加拉瓜，都是晚場7點的賽程，分組第一直接取得晉級會內賽資格，第二與第三則要再打一場爭取另一張晉級門票。

另一組資格賽則於美國亞利桑那州進行，由中國、德國、巴西、哥倫比亞過招。

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The opening round starts March 5, quarterfinals start March 13 and the championship round begins March 15! pic.twitter.com/tT5h848dcs — World Baseball Classic (@WBCBaseball) 2024年8月21日

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