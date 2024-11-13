快訊

經典賽資格賽賽程出爐！中華隊明年2月台北迎敵 爭取重返會內賽

讓日本人不再死忠於買國產電視 中國企業如何攻破市場

民眾黨主席柯文哲剃光頭 今提訊驚見新造型

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／資格賽賽程出爐！中華隊明年2月台北迎敵 爭取重返會內賽

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
世界棒球經典賽資格賽卻在將在明年2月於台北舉辦，台北大巨蛋為主要場地，中華隊的賽程將依序面對西班牙、南非、尼加拉瓜隊，爭取前進會內賽。 圖／取自經典賽官方X
世界棒球經典賽資格賽卻在將在明年2月於台北舉辦，台北大巨蛋為主要場地，中華隊的賽程將依序面對西班牙、南非、尼加拉瓜隊，爭取前進會內賽。 圖／取自經典賽官方X

世界棒球經典賽資格賽確定將在明年2月於台北舉辦，台北大巨蛋為主要場地，中華隊的賽程將依序面對西班牙、南非、尼加拉瓜隊，爭取前進會內賽。

2023年經典賽A組形成5隊都是2勝2敗局面，中華隊在比較失分率後落居墊底，導致下一屆必須從資格賽出發，台灣一直爭取作為資格賽東道主之一，最終確定拿到主辦權，將在台北迎敵。

賽程於明年2月21日面對西班牙，22日面對南非，23日出戰尼加拉瓜，都是晚場7點的賽程，分組第一直接取得晉級會內賽資格，第二與第三則要再打一場爭取另一張晉級門票。

另一組資格賽則於美國亞利桑那州進行，由中國、德國、巴西、哥倫比亞過招。

中華隊 棒球 經典賽

延伸閱讀

12強賽／有大巨蛋+球迷加持 中華隊晉級複賽不是夢

12強賽／中信挺中華隊 辜仲諒：目標前進東京

中信銀行贊助世界12強大賽

12強賽／中華隊爭前進東京 辜仲諒：團結合作為國家爭取最高榮耀

相關新聞

經典賽／資格賽賽程出爐！中華隊明年2月台北迎敵 爭取重返會內賽

世界棒球經典賽資格賽確定將在明年2月於台北舉辦，台北大巨蛋為主要場地，中華隊的賽程將依序面對西班牙、南非、尼加拉瓜隊，爭...

熊本羽賽／麟榤配打頭陣 直落二退大馬組合開紅盤

剛在BWF超級300系列韓國名人賽闖進4強的「麟榤配」王齊麟／邱相榤，今天在日本熊本名人賽打頭陣，面對資格賽晉級的馬來西...

高球／國寶名將謝敏男出回憶錄 蔡明忠出席力挺

1964年世界盃業餘高球賽艾森豪盃的世界冠軍頭銜，可以說是台灣高球界瑰寶謝敏男卓而不凡高球生涯的「發跡原點」，今年適逢這...

自由車／盧紹軒分享新車錶使用心得 李廷威讚自信前行

自由車好手盧紹軒與李廷威，今天出席GPS自行車碼錶品牌Bryton的最新旗艦款Rider S510首發活動，分享使用該款...

NFL／二連霸酋長依舊強勢 跨季15連勝挑戰賽季不敗紀錄

NFL美式足球本季還有不敗金身！ 美足二連霸的衛冕軍堪薩斯酋長，本季狀態依舊維持高檔，在第十週的賽事戰罷，他們在驚濤駭浪中守住野馬的致勝射門，以16：14保住開季9連勝，仍是本季唯一不敗勁旅，跨賽季

高球／慶功宴變辦比賽 謝敏男催生富邦長春公開賽

我國高球「國寶級」名將謝敏男今年舉辦新書發表會，發表會特別選在富邦長春公開賽正式賽程前一天，富邦集團董事長蔡明忠今天為新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。