快訊

經典賽資格賽賽程出爐！中華隊明年2月台北迎敵 爭取重返會內賽

讓日本人不再死忠於買國產電視 中國企業如何攻破市場

民眾黨主席柯文哲剃光頭 今提訊驚見新造型

聽新聞
0:00 / 0:00

熊本羽賽／麟榤配打頭陣 直落二退大馬組合開紅盤

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
王齊麟（右）和邱相榤開出紅盤。圖／Badminton Photo提供（資料照）
王齊麟（右）和邱相榤開出紅盤。圖／Badminton Photo提供（資料照）

剛在BWF超級300系列韓國名人賽闖進4強的「麟榤配」王齊麟邱相榤，今天在日本熊本名人賽打頭陣，面對資格賽晉級的馬來西亞劉航益／吳永昌，「麟榤配」克服第二局5分落後，直落二闖過頭關。

巴黎奧運男雙金牌王齊麟和新搭檔邱相榤休息一個月，再投入亞洲連3站的賽程，韓國名人賽後轉戰BWF超級500系列的熊本名人賽，下周再赴深圳參加BWF超級750系列的中國名人賽。

今天首度和世界排名48的馬來西亞組合交手，「麟榤配」開賽打出3：0攻勢後就一路領先，最多拉開到17：9優勢，接續雖因連續失誤被連追3分，仍以21：14先下一城。

第二局馬來西亞組合打出6：1的開節攻勢，技術暫停時也握有3分領先，「麟榤配」技術暫停後馬上追平比數，一度以17：14反超，雖被對手追平，「麟榤配」在19：19時穩住戰局，第一個賽末點就在王齊麟網前重扣下迎接勝利，以21：19前進第二輪。

「麟榤配」僅花28分鐘就開出紅盤，後續賽程包括「一哥」周天成、李佳豪、邱品蒨等台將都將出賽槍勝。

周天成 王齊麟 邱相榤

延伸閱讀

韓國羽賽／不敵2屆奧運銅牌 「麟榤配」無緣男雙冠軍戰

韓國羽賽／打到對手怒摔拍 李佳豪大逆轉闖頭關

「麟洋配」合體當年會開幕嘉賓 暢談保養展親民形象

李洋王齊麟互相甜喊「寶貝」 曾國城：贊成多元成家

相關新聞

經典賽／資格賽賽程出爐！中華隊明年2月台北迎敵 爭取重返會內賽

世界棒球經典賽資格賽確定將在明年2月於台北舉辦，台北大巨蛋為主要場地，中華隊的賽程將依序面對西班牙、南非、尼加拉瓜隊，爭...

熊本羽賽／麟榤配打頭陣 直落二退大馬組合開紅盤

剛在BWF超級300系列韓國名人賽闖進4強的「麟榤配」王齊麟／邱相榤，今天在日本熊本名人賽打頭陣，面對資格賽晉級的馬來西...

高球／國寶名將謝敏男出回憶錄 蔡明忠出席力挺

1964年世界盃業餘高球賽艾森豪盃的世界冠軍頭銜，可以說是台灣高球界瑰寶謝敏男卓而不凡高球生涯的「發跡原點」，今年適逢這...

自由車／盧紹軒分享新車錶使用心得 李廷威讚自信前行

自由車好手盧紹軒與李廷威，今天出席GPS自行車碼錶品牌Bryton的最新旗艦款Rider S510首發活動，分享使用該款...

NFL／二連霸酋長依舊強勢 跨季15連勝挑戰賽季不敗紀錄

NFL美式足球本季還有不敗金身！ 美足二連霸的衛冕軍堪薩斯酋長，本季狀態依舊維持高檔，在第十週的賽事戰罷，他們在驚濤駭浪中守住野馬的致勝射門，以16：14保住開季9連勝，仍是本季唯一不敗勁旅，跨賽季

高球／慶功宴變辦比賽 謝敏男催生富邦長春公開賽

我國高球「國寶級」名將謝敏男今年舉辦新書發表會，發表會特別選在富邦長春公開賽正式賽程前一天，富邦集團董事長蔡明忠今天為新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。