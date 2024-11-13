熊本羽賽／麟榤配打頭陣 直落二退大馬組合開紅盤

剛在BWF超級300系列韓國名人賽闖進4強的「麟榤配」王齊麟／邱相榤，今天在日本熊本名人賽打頭陣，面對資格賽晉級的馬來西亞劉航益／吳永昌，「麟榤配」克服第二局5分落後，直落二闖過頭關。

巴黎奧運男雙金牌王齊麟和新搭檔邱相榤休息一個月，再投入亞洲連3站的賽程，韓國名人賽後轉戰BWF超級500系列的熊本名人賽，下周再赴深圳參加BWF超級750系列的中國名人賽。

今天首度和世界排名48的馬來西亞組合交手，「麟榤配」開賽打出3：0攻勢後就一路領先，最多拉開到17：9優勢，接續雖因連續失誤被連追3分，仍以21：14先下一城。

第二局馬來西亞組合打出6：1的開節攻勢，技術暫停時也握有3分領先，「麟榤配」技術暫停後馬上追平比數，一度以17：14反超，雖被對手追平，「麟榤配」在19：19時穩住戰局，第一個賽末點就在王齊麟網前重扣下迎接勝利，以21：19前進第二輪。

「麟榤配」僅花28分鐘就開出紅盤，後續賽程包括「一哥」周天成、李佳豪、邱品蒨等台將都將出賽槍勝。

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