賽車／為飄移賽注入活水 台灣D1 GP賽12月台南登場

2024年GRAND PRIX TAIWAN（以下簡稱台灣D1）正式成為在台唯一授權國際飄移賽事品牌，今年在日本母公司的輔導下，台灣D1團隊將沉寂已久的飄移賽事注入充滿張力的活水，並將在12月14、15日於台南舉辦台灣D1 GP大賽。

D1目前所擁有的亞洲聯盟有日本、台灣、南韓、越南、印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國等等，選手們藉由比賽積分的累積，可代表台灣D1出國比賽登上世界舞台。

台南市政府鼓勵如D1GP般高度專業的賽車運動，尤其，台南是國內汽機車零組件產業發展的重要基地，約有500多家，有許多隱形冠軍企業，更是對即將在12月14、15日舉行的「2024 台灣D1GP 台南府城國際飄移巔峰挑戰賽」，表達歡迎與支持。

台灣D1團隊將在沙崙台南會展中心旁，舉辦D1GP大賽，本次大賽不但吸引世界冠軍日本車手中村直樹、齊藤太吾與美國車手漂亮寶貝莎拉（Sara Choi）前來報名參加，還有台灣冠軍車手張盛鈞等多位知名車手同場進行無差別競技，也就是說不需要出國與積分的累積就能與世界冠軍們正面對決。

此舉對無異對國內車手是絕對利多，也正因如此，全台的賽車改裝廠為了本次比賽工位難求，眾多車隊為了拉近與世界冠軍的距離，為了拿下好成績，不眠不休地打造高規格賽車，只為了把這次冠軍留在台灣。

本次比賽場地占地近11甲分為四大區塊，除賽事場地須購票外，廠商區、美食區與二輪／四輪改裝展覽區皆為免費參觀。本次廠商區匯聚了國內外眾多廠商參展，台灣D1團隊同時也鼓勵在地廠商，於現場招募對賽事充滿熱情的人才。

美食區設有近百個攤位供觀眾選購，用在地美食滿足觀眾兩天的味蕾，同時也舉辦小朋友喜愛的遙控車RC飄移比賽。改裝車展覽區讓民眾能近距離了解賽車工程的技術，體驗賽事對行車安全的嚴格要求。場區內同時也邀請了北台南家扶中心與捐血車讓期待民眾共同響應愛心活動。 台灣D1GP大賽今先舉行賽前記者會引起眾多車友觀賞。圖／大會提供

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