快訊

外資賣超476億元 賣超第一名竟是他、聯電及台積也遭大賣

朝野達共識 考試院人事同意權案12月17日投票表決

天兔颱風估周四發海警！這日另波東北季風增強 低溫僅19度

賽車／為飄移賽注入活水 台灣D1 GP賽12月台南登場

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
車手展現車輛漂移的神技。圖／大會提供
車手展現車輛漂移的神技。圖／大會提供

2024年GRAND PRIX TAIWAN（以下簡稱台灣D1）正式成為在台唯一授權國際飄移賽事品牌，今年在日本母公司的輔導下，台灣D1團隊將沉寂已久的飄移賽事注入充滿張力的活水，並將在12月14、15日於台南舉辦台灣D1 GP大賽。

D1目前所擁有的亞洲聯盟有日本、台灣、南韓、越南、印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國等等，選手們藉由比賽積分的累積，可代表台灣D1出國比賽登上世界舞台。

台南市政府鼓勵如D1GP般高度專業的賽車運動，尤其，台南是國內汽機車零組件產業發展的重要基地，約有500多家，有許多隱形冠軍企業，更是對即將在12月14、15日舉行的「2024 台灣D1GP 台南府城國際飄移巔峰挑戰賽」，表達歡迎與支持。

台灣D1團隊將在沙崙台南會展中心旁，舉辦D1GP大賽，本次大賽不但吸引世界冠軍日本車手中村直樹、齊藤太吾與美國車手漂亮寶貝莎拉（Sara Choi）前來報名參加，還有台灣冠軍車手張盛鈞等多位知名車手同場進行無差別競技，也就是說不需要出國與積分的累積就能與世界冠軍們正面對決。

此舉對無異對國內車手是絕對利多，也正因如此，全台的賽車改裝廠為了本次比賽工位難求，眾多車隊為了拉近與世界冠軍的距離，為了拿下好成績，不眠不休地打造高規格賽車，只為了把這次冠軍留在台灣。

本次比賽場地占地近11甲分為四大區塊，除賽事場地須購票外，廠商區、美食區與二輪／四輪改裝展覽區皆為免費參觀。本次廠商區匯聚了國內外眾多廠商參展，台灣D1團隊同時也鼓勵在地廠商，於現場招募對賽事充滿熱情的人才。

美食區設有近百個攤位供觀眾選購，用在地美食滿足觀眾兩天的味蕾，同時也舉辦小朋友喜愛的遙控車RC飄移比賽。改裝車展覽區讓民眾能近距離了解賽車工程的技術，體驗賽事對行車安全的嚴格要求。場區內同時也邀請了北台南家扶中心與捐血車讓期待民眾共同響應愛心活動。

台灣D1GP大賽今先舉行賽前記者會引起眾多車友觀賞。圖／大會提供
台灣D1GP大賽今先舉行賽前記者會引起眾多車友觀賞。圖／大會提供

挑戰賽

延伸閱讀

石破茂連任日相 30年首現少數黨執政 被拍到選舉爆睡

78歲老父賣房子搬進月費6萬豪華養老院 半夜打給女兒哭「想馬上回家」原因超心酸

中老年人口腔問題喝「神奇飲料」能顯著改善！跟牙周病、酸蝕說掰掰

中職／台灣大賽又坐冷板凳 詹子賢可走陳文杰轉隊重生之路

相關新聞

高球／慶功宴變辦比賽 謝敏男催生富邦長春公開賽

我國高球「國寶級」名將謝敏男今年舉辦新書發表會，發表會特別選在富邦長春公開賽正式賽程前一天，富邦集團董事長蔡明忠今天為新...

高球／國寶名將謝敏男出回憶錄 蔡明忠出席力挺

1964年世界盃業餘高球賽艾森豪盃的世界冠軍頭銜，可以說是台灣高球界瑰寶謝敏男卓而不凡高球生涯的「發跡原點」，今年適逢這...

自由車／盧紹軒分享新車錶使用心得 李廷威讚自信前行

自由車好手盧紹軒與李廷威，今天出席GPS自行車碼錶品牌Bryton的最新旗艦款Rider S510首發活動，分享使用該款...

NFL／二連霸酋長依舊強勢 跨季15連勝挑戰賽季不敗紀錄

NFL美式足球本季還有不敗金身！ 美足二連霸的衛冕軍堪薩斯酋長，本季狀態依舊維持高檔，在第十週的賽事戰罷，他們在驚濤駭浪中守住野馬的致勝射門，以16：14保住開季9連勝，仍是本季唯一不敗勁旅，跨賽季

高球／「國寶」謝敏男出回憶錄 蔡明忠預祝打到百歲奪百冠

84歲的我國高球「國寶級」名將謝敏男，今天在老淡水球場舉行新書《世界紀錄312 台灣高球國寶謝敏男回憶錄》發表會，富邦集...

美台日生命勵團隊環島 體驗雲嘉南自行車運動夕鹽段友善無障礙旅遊環境

一群由美國、日本及台灣三個國家組成的國際身心障礙者與熱愛無障礙運動騎旅的騎士們，於11月7日至15日來台灣展開單車環島之旅，這場美日台無障礙自由車活動係由交通部觀光署駐洛杉磯辦事處所發起，生命勵樂活輔

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。