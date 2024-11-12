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健力／林逸鈞從田徑改練健力 終於一圓世錦賽奪金夢想

中央社／ 台北12日電

從奔馳在場上的田徑選手，改為以重量取勝的健力賽場，台灣健力好手林逸鈞今天在世界健力錦標賽的男子59公斤級，摘下2金、1銀、1銅成績。

在冰島舉行的2024年世界男女（裝備）健力錦標賽，台灣健力代表隊共派出8男、8女共16名選手參賽，而現年30歲的台灣好手林逸鈞今天征戰男子59公斤級，繳出蹲舉260公斤、臥舉180公斤、硬舉260公斤及總和700公斤成績，進帳2金、1銀、1銅，同時取得2025年世界運動會的門票。

林逸鈞接受中央社採訪時表示，從2014年開始挑戰健力世錦賽，卻始終無緣頒獎台的最高位置，因此這次勇奪夢寐以求的金牌，而且還是帶傷上陣，內心非常感動，「終於在第10年拿到金牌，心情蠻興奮的，尤其最近肩膀積水，幾乎每週都去抽水，但又必須備賽無法好好養傷。」

有趣的是，林逸鈞過去是奔馳在場上的田徑選手，以短跑為主，不過因為身材關係，總是在中後段被對手超越，所幸爆發力獲得教練的認可，讓林逸鈞在高三成為田徑、健力雙棲選手，並在大學專注在健力項目。

林逸鈞指出，其實在大學一開始的成績跟不上其他的健力選手，而他選擇加練彌補不足之處，甚至一度萌生「練這麼累要幹嘛」，但在隊友的鼓勵下，他順利堅持下來，並逐漸嶄露光芒，「健力幫助我的抗壓性比較好，同時帶給我更多成就感，讓更多人認識我。」

世錦賽 光芒 田徑

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