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熊本羽賽／「寒流組合」楊博涵、劉廣珩發威 直落2晉男雙16強

中央社／ 台北12日電
台灣男雙「寒流組合」楊博涵、劉廣珩，以21比15、21比17直落2擊敗馬來西亞組合，順利挺進16強。 中央社
台灣男雙「寒流組合」楊博涵、劉廣珩，以21比15、21比17直落2擊敗馬來西亞組合，順利挺進16強。 中央社

超級500的日本熊本羽球大師賽今天進行首輪賽事，台灣男雙「寒流組合」楊博涵劉廣珩，以21比15、21比17直落2擊敗馬來西亞組合，順利挺進16強。

世界排名第37名的楊博涵、劉廣珩，今天生涯首度對上世界第19的馬來西亞組合鍾鴻健、哈卡爾（Muhammad Haikal）。

首局開打後台灣組合佔得優勢，先以11比6取得技術暫停，但短暫休息後，鍾鴻健、哈卡爾連得6分超前比數，幸好楊博涵、劉廣珩穩住陣腳，再靠一波6比1的攻勢逆轉，順利拿下首局。

第2局戰況相似，楊博涵、劉廣珩同樣在比賽中段取得9比6的領先，但被對手追平，幸好在雙方10比10平手時，楊博涵、劉廣珩再靠一波7比1的攻勢奠定勝基，如願直落2過關。

楊博涵在接受中央社訪問時表示，馬來西亞的球路本來就變化很多，「很開心今天有頂住中間的一小段亂流，也算是我們越打越好的證明。」

至於靠著拿下德國海洛羽球公開賽冠軍而擠進年終賽女雙排名前8的宋碩芸、余芊慧，今天在首輪對上韓國組合金寶榮、金昭映出師不利，以7比21、21比18、19比21不幸落敗。

宋碩芸、余芊慧在本週前還排在年終總決賽女雙積分榜第8名，不過在今天更新排名後，暫時跌落至第9，只可惜今天在熊本大師賽首輪就落敗、沒有積分進帳，年終賽排名可能會再往下跌。

劉廣珩 楊博涵 羽球

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