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自由車／盧紹軒分享新車錶使用心得 李廷威讚自信前行

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
Bryton今天發表最新旗艦款，並邀請到自行車好手盧紹軒（左2）與李廷威（右1）分享使用心得。記者劉肇育／攝影
Bryton今天發表最新旗艦款，並邀請到自行車好手盧紹軒（左2）與李廷威（右1）分享使用心得。記者劉肇育／攝影

自由車好手盧紹軒與李廷威，今天出席GPS自行車碼錶品牌Bryton的最新旗艦款Rider S510首發活動，分享使用該款碼表的心得與個人近況，其中已經進入休賽期的旅外好手李廷威日前剛結束環島訓練，他也強調休賽季會暫時放下繁重的訓練課表，讓心靈徹底充電。

Bryton今天於台北盛大舉辦全球首發活動，隆重揭曉全新旗艦款 GPS自行車碼錶Rider S510，Bryton 執行長王聖慜說：「Rider S510結合了Climb Challenge 2.0和智能導航功能，充分體現了Bryton的核心理念Simple but Powerful。這款碼錶操作簡單好上手，但功能卻強大無比，讓每位騎士在騎行過程中更有掌控力。我們希望藉由這些升級功能，協助騎士在每次挑戰中找到自信，不論是爬坡還是探索新路段，都能享受騎行的純粹樂趣與成就感。」

在今天的發表會現場，Bryton特別邀請了職業車手Bryton Racing Team的盧紹軒與Ljubljana Gusto Santic的李廷威親臨現場，分享自身對於Rider S510的使用心得和賽事經歷。

盧紹軒分享他在台灣、中國大陸與日本多場公路賽事中的使用體驗，「比賽中，尤其是在陌生的山路賽段，Rider S510 的 Climb Challenge 2.0 讓我可以即時掌握坡度、剩餘距離和爬升高度，並且不必預載GPX特定路徑，便可提前洞悉山徑的路線和坡度資訊，這些數據幫助我更精準地分配體力，減少過度消耗，進而提升整體表現。」

至於今年展開旅歐生涯的李廷威也表示，除了Climb Challenge 2.0功能為他的爬坡訓練提供了實用的數據支援，方便他調整策略、節省體力，搭載的原路折返功能也讓他能在歐洲訓練時，迅速找到回去的路，「長途騎行對耐力和心態都是極大考驗，語音搜尋讓我在陌生地段能快速找到目的地，轉彎提醒和路徑重新規劃功能，讓我即便在不熟悉的環島路段上也能自信前行。」

對於日前剛完成環島訓練，李廷威也笑著補充道：「現在已經是我的休賽季了，接下來我會好好休息，享受美食，還是會繼續騎車，但會暫時放下繁重的訓練課表，讓心靈徹底充電。」

自由車 騎士

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