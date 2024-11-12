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NFL／二連霸酋長依舊強勢 跨季15連勝挑戰賽季不敗紀錄

台灣醒報／ 記者宋秉謙╱台北報導
NFL酋長保持唯一不敗金身，開季完成9連勝，繼續挑戰三連霸與不敗賽季的紀錄。 截圖自酋長官方粉絲團
NFL酋長保持唯一不敗金身，開季完成9連勝，繼續挑戰三連霸與不敗賽季的紀錄。 截圖自酋長官方粉絲團

NFL美式足球本季還有不敗金身！

美足二連霸的衛冕軍堪薩斯酋長，本季狀態依舊維持高檔，在第十週的賽事戰罷，他們在驚濤駭浪中守住野馬的致勝射門，以16：14保住開季9連勝，仍是本季唯一不敗勁旅，跨賽季來到15連勝、持續寫隊史新紀錄。酋長將繼續挑戰近代美足的賽季不敗紀錄：此前僅1972年海豚與2007年的愛國者隊達標。

酋長驚險9連勝

NFL美式足球聯盟本季唯一的不敗勁旅持續揚威，根據《英國廣播公司》報導，正處於二連霸的衛冕軍堪薩斯酋長，日前於第十週迎戰丹佛野馬，MVP四分衛馬洪姆斯狀態平平，全場4次被擒殺，僅傳出一次達陣，表現遠遜於野馬的菜鳥四分衛尼克斯，這名首年就扛下大任的首輪新秀，以73%傳球成功率傳出215碼、外帶兩次達陣。

但關鍵時刻仍是酋長笑到最後，最後野馬有3分遠射絕殺酋長的機會，但踢球手盧茨35碼射門嘗試失手，酋長以16：14驚險勝出，這場是本季酋長第2小的勝分差，神奇保住了開季的9連勝，跨賽季算上季後賽達15連勝，繼續堆高隊史新紀錄。

挑戰歷史不敗賽季

 酋長將繼續挑戰近代美足的賽季不敗紀錄，從兩聯盟合併以來，至少14場季賽的賽季開始，第一個達標不敗賽季是1972年的邁阿密海豚，他們連該年季後賽也一路連勝奪冠，帶領海豚寫紀錄的傳奇教練蘇拉就說，要贏每場比賽非常困難，等於是近半年全員高度集中精神的成果。

而第二次不敗賽季是2007年的愛國者隊（16勝0敗），當時他們仰賴手握兩屆超級盃MVP的傳奇四分衛布雷迪，但不像海豚的傳奇賽季，該年愛國者隊倒在決賽、未拿超級盃冠軍。

本季酋長的得分、失分、淨勝分都不算碾壓，但他們有著逆轉勝特質，在落後7分（或以上）的比賽，至今都能完成逆轉；帶槍來投的五屆全明星外接手霍普金斯也是關鍵補強，酋長將繼續劍指不敗賽季紀錄與超級盃三連霸。

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堪薩斯酋長 愛國者 超級盃

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