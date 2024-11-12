高球／慶功宴變辦比賽 謝敏男催生富邦長春公開賽

我國高球「國寶級」名將謝敏男今年舉辦新書發表會，發表會特別選在富邦長春公開賽正式賽程前一天，富邦集團董事長蔡明忠今天為新書發表會站台時特別分享，會有這場台灣長春職業高球巡迴賽年度旗艦賽事，全是因為謝敏男一句話。

蔡明忠提到，20多年前認識謝敏男沒多久，「謝老師」就奪下生涯第50勝，當時他想席開50桌為謝敏男的偉大成就慶祝，謝敏男卻要他把錢省下來並說「有心就幫我辦場比賽」，因此催生出富邦長春公開賽。

富邦長春公開賽一辦就是22年，實踐長春且傳承的精神，謝敏男除感謝富邦長期支持，同時希望自己的回憶錄可以給後輩一些幫助，他笑說：「這本不是教球書，是60年的奮鬥史，可以給年輕人做些參考。」

蔡明忠也有感而發說，謝敏男出身貧寒，但透過高爾發成為台灣國寶，除了長期赴日發展下日文流利，英文也好，態度、人品也沒話說，希望這本回憶錄讓年輕球員獲得啟發，要成為偉大球員不是只有練球，面對挫折的抗壓性、場外的許多能力和態度同等重要。

富邦長春公開賽明天正式點燃戰火，今天職業業餘配對賽先暖場，高齡84歲的謝敏男和蔡明忠也下場揮桿同樂。

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