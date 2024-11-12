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高球／「國寶」謝敏男出回憶錄 蔡明忠預祝打到百歲奪百冠

聯合報／ 記者曾思儒／新北即時報導
謝敏男（左）舉行新書發表會，富邦集團董事長蔡明忠親自出席。記者曾思儒／攝影
謝敏男（左）舉行新書發表會，富邦集團董事長蔡明忠親自出席。記者曾思儒／攝影

84歲的我國高球「國寶級」名將謝敏男，今天在老淡水球場舉行新書《世界紀錄312 台灣高球國寶謝敏男回憶錄》發表會，富邦集團董事長蔡明忠和日本職業爾夫協會理事長倉本昌宏都親自出席，蔡明忠更祝福謝敏男「打到100歲、拿到100冠」。

謝敏男從1965年轉入職業前，先以21歲之齡奪下世界業餘的艾森豪盃冠軍，轉職業後在1966年挑戰日本賽場，曾在日巡賽創下3場比賽都奪冠，且是連續領先12輪的「312紀錄」，迄今仍是史上第一，神奇數字也冠入回憶錄書名。

締造過無數紀錄的謝敏男今天笑說，生涯最自豪的還是「312紀錄」，「每年都有世界盃的冠軍，但我的312紀錄現在還沒有第二人。」

謝敏男舉行新書發表會。記者曾思儒／攝影
謝敏男舉行新書發表會。記者曾思儒／攝影

去年謝敏男才在83歲年紀贏下生涯通算的第83座冠軍，他今天也分享「長春」秘訣，他笑說：「生活正常，做一點體能，對我們的路有幫助。」

和謝敏男結識超過20年的富邦集團董事長蔡明忠，形容謝敏男是台灣高球最具代表性的人物，今年適逢艾森豪盃奪冠的60周年，出版新書別具意義。

「相信他選手生涯還沒結束，至少還有10年，或許10年後再出一本。」蔡明忠妙語一出全場笑聲不斷，他也祝福高壇「長青樹」身體保持健康，表現愈打愈好，「最好是打到100歲，拿下100座冠軍。」

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