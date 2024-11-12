美台日生命勵團隊環島 體驗雲嘉南自行車運動夕鹽段友善無障礙旅遊環境

一群由美國、日本及台灣三個國家組成的國際身心障礙者與熱愛無障礙運動騎旅的騎士們，於11月7日至15日來台灣展開單車環島之旅，這場美日台無障礙自由車活動係由交通部觀光署駐洛杉磯辦事處所發起，生命勵樂活輔健會所舉辦。一行人於10日抵達台南市，並來到雲嘉南濱海國家風景區內騎乘北門夕鹽段多元自行車道，欣賞百年鹽田及豐富鳥類生態，也盡情享受台灣對身心障礙者友善的旅遊環境。

今年度由生命勵樂活輔健會舉辦、觀光署駐洛杉磯辦事處發起的「2024輪耀國際、行無止盡」活動，由美台日無障礙自由車團隊等計62位來自海內外的騎士們共同嚮應，包含Ramp手搖車隊聯盟、 加州爾灣自行車隊、橙縣自行車聯盟、 富山自行車俱樂部、日本CVJ無障礙自行車團隊所共同組成，而在台南地區的騎行部分，也由名衍行銷姜執行長號召了10位騎士參加公益陪騎，在雲嘉南管理處與台南市生態旅遊發展協會等相關單位跨部門合作下，攜手讓這群國際友人感受夕鹽段的生態魅力及友善的無障礙旅遊環境。

參與活動的民眾們在水晶教堂前大合照 場面壯觀。主辦單位提供

雖然實際騎乘體驗的自行車道距離並不長，但車道兩旁，遠道而來的候鳥嬌客們讓大家可以近距離仔細觀賞牠們的生態與生活息性；而有超過二百年歷史的井仔腳瓦盤鹽田更讓大家驚豔，不但親眼見證了先民晒鹽、挑鹽的過程，別具特色的雪白鹽田，更讓大家印象深刻，手機相機拍不停。

交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處(以下簡稱雲嘉南管理處)許宗民處長表示，雲嘉南管理處致力推廣無障礙旅遊，從北門遊客中心開始，就設有無障礙廁所及無障礙車位，讓身心障礙者有一個友善的旅遊環境，包含著名景點水晶教堂、多元自行車路線-夕鹽段、井仔腳瓦盤鹽田，沿途無障礙設施充足，高低差設置斜坡，讓騎士們暢行無阻。

一行人穿過充滿的漁簍。主辦單位提供

本次行程雲嘉南管理處也特別安排生態嚮導，適逢候鳥季來臨，進行夕鹽段的鳥類生態解說，並引導生命勵騎士們近距離觀賞水鳥，更觀察到了國際稀有鳥種「黑面琵鷺」，豐富的生態讓騎士們相當驚艷。沿著夕鹽段騎士們抵達井仔腳瓦盤鹽田，在導覽老師的介紹下，了解井仔腳206年的製鹽歷史及文化，並體驗鹽滷豆花、特色鹽冰淇淋及親手裝填平安鹽袋，感受台灣雲嘉南濱海的獨特旅遊魅力。

時節進入冬季，南台灣相對也比較涼爽，雲嘉南管理處歡迎所有愛好自行車運的騎士們，找個時間，一個人也好，呼朋引伴更棒，一起來台南騎車旅遊。因為這裡除了有豐富美麗的自然和人文景觀，更有嚐不完的美食和溫暖熱情的朋友，等著你來親自體驗一下。

穿著水藍色車衣參與陪騎的領騎朋友們。主辦單位提供

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