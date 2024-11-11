高球／富邦長春公開賽周三開戰 青少年傳承營先登場

邁入第22個年頭的台灣長春職業高球巡迴賽年度旗艦賽事富邦長春公開賽，今年賽事規模再度擴大，本周三在老淡水球場將有120名國內外職業好手競逐600萬元總獎金。國寶級名將謝敏男今天比賽前夕率領衛冕冠軍泰國名將瓦拉川（Thaworn Wiratchant）、日巡賽累積30座冠軍獎盃的日本名將倉本昌弘、3度贏得這場大賽冠軍的呂文德與2022年冠軍選手蔡啟煌，在青少年傳承營中與業餘小將們熱烈進行互動，無私地分享他們在高球場上與場外累積數十年的高球智慧結晶與寶貴經驗。

由於職業長春高爾夫選手都是在正規巡迴賽打了近30年後才晉升長春賽行列，都累積了數十年的實戰經驗，如果不能讓他們的球技與經驗傳承下去給年輕世代，不但相當可惜，也不利於台灣高爾夫運動的永續發展。2002年富邦集團董事長蔡明忠與謝敏男老師共同促成這場重量級長春職業高球賽時，就確立了「不只長春，更是傳承」的比賽傳統與精神。

今天上午率先登場的富邦傳承營配對賽，由蔡啟煌、「鐵桿專家」謝錦昇、呂文德、1987年美巡賽洛杉磯公開賽冠軍陳志忠、TSPGA台灣長春職業高爾夫巡迴賽去年積分王林吉祥，與今年剛加入長春巡迴賽的連騼森等6位職業老師，與謝敏男高爾夫基金會推薦的謝秉樺、郭時祈、沈彥宇、王宥鈞、卓鈺得及佐佐木郁乃等6名業餘小將同組揮桿。對於業餘小將來說，能與這些身經百戰的老師們同組揮桿是極為難得的經驗，可以當面學習到包括開球、站姿、握桿、揮桿、短桿、球桿選擇、果嶺路線判讀等技術細節，以及有關運動傷害、心理建設與球場進攻策略的眉角。

教父級的長春高球名將謝敏男，1964年在他24歲時就首度代表國家進軍業餘選手最重要的國際大賽、在羅馬舉行的艾森豪世界盃高球賽，且一鳴驚人地拿下台灣參賽以來第一座個人賽冠軍，轟動全球高壇，這也可以說是謝敏男偉大高球生涯的「起手勢」。謝敏男勉勵青少年選手球要打好除了苦練再苦練，沒有其它秘訣，「我聽說中國有位奧運金牌的跳水選手每天同樣的跳水動作要跳400次，我希望大家也跟她多多學習！」

6位今年受邀參加正式比賽的業餘小將們，個個都是國內外業餘比賽的常勝軍，小小年紀便已充份展露出無窮的未來潛力，所有參與今天青少年傳承營的業餘選手們也充份領略長春老師的風範與球技，座談會的精彩對談內容更令他們感到受用無窮。

主辦單位明天將舉行職業業餘配對賽為比賽暖場，正式比賽將於本周三由一般長春組率先進行三輪、54洞的比桿賽，TSPGA去年積分排名前30的好手全數到齊，10月底才在日本長春巡迴賽福岡公開賽拿下冠軍的泰國名將馬山（Prayad Marksaeng）與近況絕佳的同胞斯瑞羅（Thammanoon Sriroj）更是來勢洶洶，讓比賽的競爭強度更高，也更有可看性。

超級長春組（65歲以上）預訂從周四起舉行兩天、36洞的比桿賽。比賽現場不收門票，歡迎球迷踴躍前往老淡水現場，或透過線上直播掌握即時賽況，為喜愛的選手加油打氣。 高球老將連騼森（左）指點業餘小將開球瞄準技。圖／富邦金控提供

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