霹靂舞／舞進世界總決賽16強 台灣舞者跳出新猷

全球最大的無差別舞風一對一賽事 2024 Red Bull Dance Your Style 在歷經48個國家、超過145場區域賽事後，世界總決賽上周六在印度孟買舉行，今年7月奪下台灣冠軍的Bogie（大可）以絢麗的Waacking技巧與表現，在48個國家的舞林高手中脫穎而出，成為首位晉昇Red Bull Dance Your Style世界16強的台灣舞者，舞出新猷。

「不敢相信！自己能夠站上這個夢想舞台。」第三度參賽的 Bogie（大可）7月的台灣決賽中，展現華麗的手勢與俏皮的互動成為台灣代表，世界總決賽在48強時再一路過關斬將，成為最終晉級的16位舞者，更是首位踏上最終舞台的台灣舞者。

Bogie表示，自己晉級的時候腦袋當機了大概20分鐘，不敢相信真的要站上這個夢想舞台，他說：「這個比賽實在太難了，每個舞者都是最高等級，我在快樂又自我懷疑的狀況當中奮鬥，能夠晉級非常感恩也感到榮耀，很開心能帶著愛我的人的能量站上決賽舞台。」

儘管在16強賽面對印度當地的人氣舞者Saumya，未能晉級8強，Bogie認為在這場賽事最大的收穫是學習享受當下而不後悔，他表示Red Bull Dance Your Style不僅是一場競賽，更透過舞蹈凝聚世界各地的力量，「整場活動我深刻感受到『愛』與『分享』，在這場比賽當中其實大家都是在跟自己對戰，而不是對手。」

世界總決賽最終由來自越南的 MT Pop以極具震感的創意風格贏得全場觀眾歡心，奪下冠軍。

商品推薦