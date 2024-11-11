路跑／台中市第41屆舒跑杯 全城熱情奔跑的運動嘉年華

台中市第41屆舒跑杯11/10在臺中市政府前廣場熱鬧開跑，吸引近2萬名跑者參與，展現臺中市民對運動的熱情。作為全台指標性的路跑賽事之一，今年台北、高雄、台中三地舒跑杯共吸引約5萬5千人參賽，為全民運動注入活力。

維他露集團與台中市政府運動局共同攜手主辦臺中舒跑杯，推展全民運動，並致力於打造活力健康的運動城市。今年於活動前便創新於台中捷運設置「舒跑車廂」，將內部設計成跑道，讓市民在日常通勤中也能感受運動氛圍，吸引不少民眾合影留念，讓運動的精神從市區延伸至每一個角落。

簡單組起跑-鳴槍貴賓合影。主辦單位提供

運動不分年齡 全民「SUPER FUN RUN」

舒跑杯規劃9公里競賽組、5公里挑戰組及3公里簡單組，滿足不同層級跑者的需求，無論是新手跑者，還是資深高手，都能找到適合自己的挑戰。此外，現場還設有各式各樣的互動遊戲攤位，無論是桌球、籃球、羽球、拳擊、跳繩，都讓每位跑者們在運動中盡情揮灑汗水，沉浸在運動的樂趣之中。舒跑杯推廣大使戴資穎的人形立牌拍照區更成為參賽者打卡的熱門景點，吸引眾多跑者一起與小戴合影，留下全力以赴的難忘回憶。

競賽組起跑。主辦單位提供

舒跑喝到飽 瞬間補充賽後能量

賽後獨特體驗的「舒跑喝到飽」也是本次活動的另一大亮點，跑者打開水龍頭就可盡情暢飲沁涼舒跑，即時補充流失的水分和電解質。這樣的安排，打破了大家對傳統補給的想像，為賽後補充能量帶來驚喜與便利。跑者不僅能直接喝到冰涼的運動飲料，更能在運動後迅速恢復體力，補充能量。

多年來，舒跑杯以親民的100元報名費吸引大批跑步愛好者參與，已然成為全民運動的指標性路跑賽事，本次來不及報名的民眾，明年一定要密切注意！

跑者踴躍參與舞台活動。主辦單位提供

舞台互動遊戲獲獎選手。主辦單位提供

舒跑喝到飽水龍頭。主辦單位提供

商品推薦