文大校友返校節 林郁婷簽名手套義賣掀高潮

中國文化大學舉辦校友返校節，吸引近2000名校友參與，獲得巴黎奧運金牌的台灣女子拳擊好手林郁婷也提供簽名金牌手套及紀念T恤，在校友義賣餐會掀起競標高潮。

中國文化大學今天發布新聞稿指出，文化大學近日舉辦校友返校節暨全球校友年會，吸引近2000名校友返校；今年共有48個系所舉辦系友回娘家活動，校友餐會更席開85席，還有20個校友組織也積極參與全球校友年會。

文大表示，校友返校節的一大亮點就是校友義賣餐會，現任文大美術系系主任的校友洪昌穀現場揮毫作品，筆墨未乾就有2名校友搶標；文大校友、巴黎奧運金牌得主林郁婷提供的簽名金牌手套及紀念T恤，更掀起現場競標高潮，最終由文大資傳系（前印刷系）校友、附堡文化總經理陳志榮以高額捐款拍下冠軍拳擊手套。

曾獲選文化大學傑出校友的前內政部長林右昌校友也返回母校，並憶起年輕時在文化大學求學的時光。

林右昌提到，他仍記得自己的學號，且太太也是文化人，感謝文化大學在他成長過程中提供優良學習環境；他也感謝校友們對學校永續發展的支持，歷屆畢業校友的力量會持續帶動學校成長與發展，期許全球華岡人能繼續凝聚力量，共同為文化大學的未來發展貢獻心力。

文化大學校長王子奇指出，自他擔任校長以來，積極保留校友記憶裡的風景，不論華岡博物館、圖書館的豐富化，校友們熟悉的牛肉拌麵依舊還在，但校內還引進各式特色餐車，全聯福利社也即將進駐，並透過共乘計程車與各捷運站的接駁車，提供便捷交通網絡，希望滿足華岡生活圈的基本民生需求。

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