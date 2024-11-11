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ATP年終賽／首戰就失控！俄羅斯名將摔拍被罰分：在場上沒樂趣

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
今年美網打進決賽的美國選手弗里茲擊敗名將梅德維夫。 路透社
今年美網打進決賽的美國選手弗里茲擊敗名將梅德維夫。 路透社

ATP年終賽台灣時間昨晚點燃戰火，首日亮相的俄羅斯好手梅德維夫Daniil Medvedev）第一場比賽就打出火氣，面對今年美網打進決賽的美國對手弗里茲（Taylor Fritz），梅德維夫在場上情緒失控，球拍成為發洩對象，砸壞球拍的代價是收到兩次違規，直接丟了一分。

最終以4：6、3：6吞敗的梅德維夫承認，在場上生氣、失望，「這次完全是對我自己，和其他人無關，就是我自己。」

首盤唯一被破發球局出現在關鍵第10局，梅德維夫自己發球局出現3次雙發失誤，讓弗里茲得到大好突破機會，美國好手也把握住拿下首盤的優勢，此時梅德維夫表情就已經不對勁，回到休息區後他開始砸拍，之後又用球拍敲地，最後扔掉變形的球拍；第二盤中斷，梅德維夫再因失態被罰分。

俄羅斯好手梅德維夫首戰落敗。 法新社
俄羅斯好手梅德維夫首戰落敗。 法新社

梅德維夫承認自己狀態不對，「我每天都如此，從兩、三年前開始，每次訓練都很掙扎，每場比賽都打得辛苦。」梅德維夫更形容，現在場上完全感受不到樂趣，「我感覺是『無論如何，我輸掉比賽，我不在乎』。」

ATP年終賽取年度積分前8名的單打和雙打組合，8組選手第一階段先分成兩組，單循環後取分組前2晉級4強。首日賽程納斯塔斯（Ilie Nastase）組先登場，弗里茲勝利到手外，成為地主希望的義大利「世界球王」辛納（Jannik Sinner）以6：3、6：4擊敗首度打進年終賽的澳洲「小野兔」德米納爾（Alex de Minaur）。

Daniil Medvedev 梅德維夫 美網

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