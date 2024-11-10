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全民運最後比賽定向越野 選手遭牛撞傷大腿

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
2024全民運在屏東，閉幕遇康芮颱風角攪局，賽事定向越野改在今10日在龍磐公園舉行，未料有選手比賽時遇到牛，撞傷大腿，比完賽事後向大會反應，經送醫後已無礙。圖為比賽情況，非當事人。圖／全民運籌備處提供
2024全民運在屏東，閉幕遇康芮颱風角攪局，賽事定向越野改在今10日在龍磐公園舉行，未料有選手比賽時遇到牛，撞傷大腿，比完賽事後向大會反應，經送醫後已無礙。圖為比賽情況，非當事人。圖／全民運籌備處提供

2024全民運在屏東，開幕遇到大雨滂沱，閉幕遇到康芮颱風角侵擾，賽事定向越野改在今天11月10日在龍磐公園舉行，未料今天上午有選手比賽時遇到牛，撞傷大腿，比完賽事後向大會反應，經送醫後已無礙。

全民運籌備處指出，定向越野比賽場地在大自然開放環境中進行，領隊會議中已充分說明，賽事進行中與遊客共存，務必留意野生動物，並注意自身安全。

全民運籌備處指出，今10日113全民運最後一項定向越野比賽在龍磐公園舉行，外縣市一名男選手在11點左右出發，約中午回到終點，向大會反應遭牛碰撞到大腿，經大會醫護組檢視皮肉傷，經治療後為求謹慎送至南門醫院，經醫生診斷擦挫傷，治療後於下午2時5分離院。後續將由全民運籌備處追蹤關懷，並協助處理保險事宜。

今天上午賽事結束後，下午3點半在屏東縣府大禮堂舉行全民運閉幕典禮，下屆全民運將在2026年登場，由桃園市政府舉辦。

2024全民運在屏東，閉幕遇康芮颱風角攪局，賽事定向越野改在今10日在龍磐公園舉行，未料有選手比賽時遇到牛，撞傷大腿，比完賽事後向大會反應，經送醫後已無礙。圖為比賽情況，非當事人。圖／全民運籌備處提供
2024全民運在屏東，閉幕遇康芮颱風角攪局，賽事定向越野改在今10日在龍磐公園舉行，未料有選手比賽時遇到牛，撞傷大腿，比完賽事後向大會反應，經送醫後已無礙。圖為比賽情況，非當事人。圖／全民運籌備處提供

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