路跑／Run For Green！富邦金控攜手田中馬拉松打造綠色賽事典範

台灣最富人情味的「台灣米倉田中馬拉松」11/10於彰化縣田中鎮盛大登場，吸引國內外跑者熱情參與。富邦金控自2020年起贊助田中馬拉松至今已邁入第5年，並持續推動Run For Green跑步植樹倡議，積極攜手田中馬拉松推動綠色賽事，田中馬拉松繼2023年獲得台灣第一張德國TÜV馬拉松碳足跡認證書，今年亦榮獲環境部頒發的碳標籤認證，綠色賽事推廣屢獲國內外肯定！

富邦金控及子公司致力推廣健康運動，並長期支持國內體壇發展，年投入逾5億元資金，更是唯一贊助國內四大馬拉松(台灣米倉田中馬拉松、臺北馬拉松、萬金石馬拉松、高雄馬拉松)的金融業者。富邦金控自2021年起推動Run For Green計畫，結合包含田中馬拉松等四大馬拉松，賽程累積達40公里，富邦金控就為跑者種一棵樹，目標於五年內為台灣種下10萬棵樹。本次田中馬拉松賽事相關活動參與人次超過1.6萬人，達領樹資格的跑者超過2千人，富邦金控也邀請達資格的跑者可登錄領樹，並也鼓勵尚未達到領樹資格的跑者持續努力、以跑步實踐永續。

富邦於賽道上設立「特色分行」，以台北富邦銀行分行的創意概念作為跑道上補給站，為跑者應援。富邦金控提供

田中馬拉松亦同步響應富邦Run For Green™精神，於賽事推動各項綠色永續作為，包括：賽衣採用賽事回收寶特瓶等環保材質製作、補給站使用100%防水紙漿及無淋膜環保紙杯，以及賽事期間賽道補給品採購當地的農產品，除減少運輸產生的碳排，亦支持地方創生、促進地方產業永續經營。另外，田中馬拉松繼2023年榮獲台灣第一張德國TÜV馬拉松碳足跡認證書後，今年也獲得環境部頒發的碳標籤認證，堪稱推動綠色賽事的模範。

延續去年好評，富邦金控今年再度於田中馬拉松賽道上設立「特色分行」，為跑者提供補給與應援，賽事期間吸引許多跑者駐足合影，展現滿滿人情味！富邦金控致力推動台灣健康路跑的風氣，並希望結合節能減碳、低塑路跑的永續概念，協助政府發展城市行銷、讓世界各地的馬拉松好手齊聚台灣，看見台灣人情之美外，同時透過金融核心職能，提供跑者最貼心的金融服務。

展望未來，富邦金控將持續挹注體育事業、積極實踐綠色行動，秉持「正向力量 成就可能」的品牌精神，透過Run For Green倡議以及各項綠色行動，攜手各界合作夥伴，推動健康生活與永續理念，持續為台灣打造永續未來！

富邦於賽道上設立「特色分行」，以台北富邦銀行分行的創意概念作為跑道上補給站，為跑者應援。富邦金控提供

民眾賽後與富邦攤位互動響應永續。富邦金控提供

民眾賽後於富邦攤位太陽能充電座休憩、充電。富邦金控提供

民眾於富邦攤位合影留念。富邦金控提供

民眾於富邦攤位合影留念。富邦金控提供

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