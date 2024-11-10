臺灣體大運傳系積極參與大學社會責任實踐計畫，參加由國家發展委員會及南投縣合辦的水里影展，以跆拳道奧運教練吳聰哲執教的水里民和國中跆拳道隊為故事背景，拍攝「逐夢濁水溪」紀錄片拿下銅獎，是唯一一部學生團隊作品拿下殊榮。

教育部於2018年推動了大學社會責任實踐計畫（University Social Responsibility, USR），鼓勵大學積極參與在地的發展，讓大學成為地方發展的重要夥伴。而民和國中在過去十多年來靠著教練吳聰哲的努力，已經在南投建立由國小到大學的四級培訓系統，雖然依然資源短缺，依然懷抱夢想在濁水溪源頭奮鬥以求圓夢。

水里鄉曾經因木業興盛，熱鬧的程度曾被譽為「小台北」，過去繁盛時期水里曾經擁有5家電影院，雖然今昔非比，水里至今也沒有留下一家電影院。就此水里影展誕生，是希望透過鏡頭之美喚醒大家對過去繁榮鄉鎮的回憶，同時也為這塊土地留下新的篇章。

南投縣縣長許淑華表示，縣府從去年開始籌設影視音協拍中心，雖然預算有限，沒有辦法在金援上提供很多支持，但在行政協助或媒合其他各種民間資源等各方面，縣府全力以赴，更期待有更多在地團隊能夠繼續的發掘動人的故事，讓無論是人、事、物、景的南投之美，透過影片創作呈現，無遠弗屆的綻放出璀璨的動人風華。

第一屆水里影展雖然創辦維艱，但在洪馬克總導演奔走下，獲得了南投地區將近30個企業與單位的支持，包括南投規模最大的文創空間半山夢工廠、歷史悠久的水里蛇窯、南投知名度假景點牛耳藝術渡假村等單位，更有在地飯店、餐廳、咖啡廳、圖書館等產業單位加入，成為一個串連企業與居民、橫跨商業與藝術、連結在地與外地創作者的藝術平台。

臺灣體大雖然位居台中市區，但與南投、彰化甚至嘉義地區形成共同生活圈，臺體運傳系自2010年創系以來，一直組成學生團隊深入臺灣各縣市拍攝「體壇 園丁」系列紀錄片，10多年來已累積近百部作品，長年鼓勵學生善盡社會責任，參與地方體育發展。

台體大運傳系拍攝跆拳道紀錄片「逐夢濁水溪」，獲水里影展銅獎。台體大運傳系提供

商品推薦