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WTA年終賽／3小時馬拉松激戰退奧運金牌 高芙奪冠爽領1.5億破紀錄獎金

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
美國網球好手高芙8日在WTA年終總決賽的準決賽中獲勝。(路透)
美國網球好手高芙8日在WTA年終總決賽的準決賽中獲勝。(路透)

連3年打進WTA年終賽的美國名將高芙，今天壓軸戰在3小時又4分鐘的史詩級大戰力退巴黎奧運奪金的中國「金花」鄭欽文，以3：6、6：4、7：6（7：2）高捧生涯第一座年終賽金盃，一併帶走480萬5000美金（約1.54億）冠軍獎金，超過去年美網冠軍獎金1.5倍。

年終賽從2008年開始統計比賽時間，這場女單決賽成為賽史最長決賽，後來居上的高芙說：「就是保持韌性，為每一分奮戰。我知道再幾球就會落敗，但我試著專注在當下時刻，老實說，我也以自己表現為榮。」

巴黎奧運驚奇摘金的「金花」鄭欽文，首度參加年終賽就打出驚奇，一路闖進最終戰不說，首盤先拿下、決勝盤更在2度破發下先取得5：4領先，但賽末發球局遭高芙回破，鄭欽文第12局雖瓦解高芙2個「冠軍點」，但「搶7」連失6分讓高芙再取得冠軍點優勢，最終在第5個機會迎接勝利。

WTA年終賽只有年度積分前8名的單打和雙打組合可獲門票，今年首度移師沙烏地阿拉伯首都利雅德，總獎金從去年的9百萬提升到破紀錄的1525萬美金（約4.9億新台幣），單打冠軍可獨得480萬5000美金，遠遠高於高芙去年美網奪冠的300萬美金。

除進帳生涯最大筆的獎金，高芙奪冠也確認以世界第3結束今年賽季，她也成為1972年開始舉辦年終賽後，第4位21歲前就奪冠的美國女將，加入前輩艾芙特（Chris Evert）、奧斯汀（Tracy Austin）和小威廉絲（Serena Williams）行列。

20歲的高芙和22歲的鄭欽文也成為年終賽近20年來的最年輕決賽組合，僅次於2004年俄羅斯「漂亮寶貝」莎拉波娃（Maria Sharapova）和小威的壓軸對決；高芙登頂也成當年17歲奪冠的莎拉波娃之後，20年來的年終賽最年輕冠軍得主。

小威廉絲 鄭欽文 高芙

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