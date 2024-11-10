桌球／林昀儒WTT冠軍賽4強不敵中國新星 無緣完成衛冕

中央社／ 台北9日電
我國桌球好手林昀儒。聯合報資料照片
我國桌球好手林昀儒。聯合報資料照片

台灣「桌球一哥」林昀儒今天在世界桌球職業大聯盟（WTT）法蘭克福冠軍賽男單4強戰，以0比4不敵中國19歲新星林詩棟，無緣完成衛冕。

世界排名第14的林昀儒，去年在WTT法蘭克福冠軍賽勇奪男單冠軍，今年力拚衛冕的他榮膺賽會第8種子，而且前3輪皆與對手打滿5局，相繼力退法國選手大李布隆（Alexis Lebrun）、德國直拍橫打好手邱黨後，又扳倒世界排名第6的巴西好手卡爾德拉諾（Hugo Calderano），如願前進男單4強。

林昀儒今天4強戰面對世界排名第2的中國新星林詩棟，雙方先前4度過招，其中有3次集中在過去2個月，包括澳門冠軍賽、亞錦賽、法國蒙貝列冠軍賽，只是皆由林詩棟搶下勝利，堪稱林昀儒的「天敵」。

此役林昀儒前2局與林詩棟陷入拉鋸戰，其中首局化解2個局點後，仍以9比11率先讓出，最可惜的是第2局，一度連得5分握有2分領先，甚至逼出局點，不過還是遭到林詩棟化解，導致林昀儒再以11比13讓出。

關鍵的第3局，林昀儒卻陷入嚴重亂流，在2比3落後時，連續丟掉8分，被對手取得聽牌優勢，而第4局一開始又陷入0比4落後。

經過教練偉關晴光的暫停安撫後，回到場上的林昀儒找回氣勢，並數度扳平比分，但最後未能成功反撲，化解1個賽末點後，因為回擊出界而以8比11吞敗，無緣完成男單衛冕。

林昀儒

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