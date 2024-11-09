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韓國羽賽／不敵2屆奧運銅牌 「麟榤配」無緣男雙冠軍戰

中央社／ 台北9日電
台灣男雙組合王齊麟、邱相榤今天在4強戰以17比21、16比21不敵2屆奧運銅牌的馬來西亞組合，無緣前進冠軍戰。 圖／Badminton Photo提供(資料照)
台灣男雙組合王齊麟、邱相榤今天在4強戰以17比21、16比21不敵2屆奧運銅牌的馬來西亞組合，無緣前進冠軍戰。 圖／Badminton Photo提供(資料照)

BWF超級300系列的韓國羽球大師賽，台灣男雙組合王齊麟邱相榤今天在4強戰以17比21、16比21不敵2屆奧運銅牌的馬來西亞組合，無緣前進冠軍戰。

台灣新男雙組合王齊麟、邱相榤歷經超過1個月的休兵後，本週征戰世界羽球聯盟（BWF）超級300系列的韓國大師賽，隨著昨天苦戰3局力退「中國組合」謝浩南、曾維瀚，順利前進4強，不過將面對前世錦賽冠軍、2屆奧運銅牌的「馬來西亞組合」謝定峰、蘇偉譯。

在這場兩組人馬生涯首度過招，世界排名第76的王齊麟、邱相榤在首局與「馬來西亞組合」陷入拉鋸戰，雙方互有領先，可惜在17比17平手時，「麟榤配」遭到對手連得4分，導致以17比21率先讓出。

已經沒退路的王齊麟、邱相榤，次局一開始連得2分，只是「馬來西亞組合」隨即要回領先，雙方戰況再度膠著；在技術暫停後，「麟榤配」發生較多失誤，逐漸被對手拉開比分，最後在王齊麟回擊掛網的情況下，以16比21吞敗，無緣挑戰兩人合拍後首張冠軍戰門票。

另外在女單部分，隸屬台電球團、世界排名第35的台灣好手邱品蒨，今天在4強戰面對世界排名第21的印尼女將瓦爾達妮（Putri Kusuma Wardani），最後以2個13比21落敗，同樣與冠軍戰擦肩而過。

王齊麟 羽球 邱相榤

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