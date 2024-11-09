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第15屆全國飛鏢公開賽登場 台灣8人參戰盼留下冠軍

中央社／ 台北9日電
第15屆中華民國全國飛鏢公開賽9日在台北市立體育館舉行開幕式，中華民國競技飛鏢總會會長郭金耀（右3）出席，他致詞時感謝各方幫助，希望飛鏢能成為全民運動。中央社
第15屆中華民國全國飛鏢公開賽9日在台北市立體育館舉行開幕式，中華民國競技飛鏢總會會長郭金耀（右3）出席，他致詞時感謝各方幫助，希望飛鏢能成為全民運動。中央社

第15屆中華民國全國飛鏢公開賽今天在台北市立體育館舉行開幕式，今年包括台灣在內共10個國家地區、超過1500名選手參賽，地主派出A、B兩隊，力拚把冠軍留在台灣。

今年賽事共有韓國、泰國、新加坡、蒙古、香港、澳門、印度、馬來西亞、日本等，加上地主台灣相互爭霸，各國「鏢」客力圖大展身手。

台灣派出8人分成A、B兩隊，隊長戴宏光在接受中央社訪問時表示，自己玩飛鏢已是第20年了，過去15屆賽事也都有參與。

戴宏光表示，他原本是籃球隊，後來因身材受限沒辦法繼續打下去，結果有一次跟家人去天母的餐廳酒吧吃飯，才接首度觸到硬式飛鏢，就這樣一路玩到現在。

戴宏光認為，飛鏢運動很適合在台灣發展，「這項運動沒有身材、年齡、性別限制，又可以訓練一個人的定力、耐性跟判斷力，像我原本是一個急性子的人，但練了飛鏢之後，現在就比較沉穩了。」

中華民國競技飛鏢總會會長郭金耀致詞時表示，上週才剛辦完亞太盃飛鏢錦標賽，其實工作夥伴都累壞了，但是看到台灣選手拿到好成績就又有精神；這次公開賽再回到台北市立體育館舉辦確實不容易，非常感謝各方的支持，才讓飛鏢運動在台灣發展得越來越好。

體育署副署長房瑞文在接受中央社訪問時透露，飛鏢是很好的運動，選手必在冷靜判斷下射出每一鏢，對於訓練心性很有幫助，未來也會討論讓飛鏢成為全民運動會的競賽項目之一。

籃球 體育署

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