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影／川普挑起拳擊性別爭議 林郁婷霸氣回應：不用再多說什麼

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導

美國準總統川普，在選前造勢活動上提到巴黎奧運拳擊比賽，又再度挑起性別爭議，遭影射台灣奧運拳擊金牌選手林郁婷，今出席活動被問及此事，她霸氣回應「奧運主辦單位不是吃素的，主辦單位都出來掛保證了，基本上我覺得不用再多說什麼」。

川普在投票前賓州造勢場上，再度提起2024年巴黎奧運女子拳擊賽事性別爭議，影射我國拳擊金牌林郁婷與阿爾及利亞拳后是「男變女」與義大利選手對打，川普說「你們看過那兩個拳手嗎？他們原本是男人，變性成女人」。

巴黎奧運拳擊金牌林郁婷。記者郭韋綺／攝影
巴黎奧運拳擊金牌林郁婷。記者郭韋綺／攝影

川普口中的兩名拳手，正是奧運被捲入台灣與阿爾及利亞奧運金牌林郁婷與克莉芙（Imane Khelif）。

對此，林郁婷霸氣說，「其實這個議題其實也不用再多說，如果比賽都會有這樣的問題，難道你以為人家主辦單位是吃素的，不會想到這些問題嗎？主辦單位都出來掛保證了，我覺得不用再多說什麼了」。

Imane Khelif 巴黎奧運拳擊 林郁婷

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