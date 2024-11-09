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WTA年終賽／詹皓晴組合直落二吞敗 無緣女雙冠軍戰

中央社／ 台北9日電
詹皓晴在年終賽女雙4強以直落二吞敗，無緣晉級冠軍戰，仍追平生涯最佳成績。 截圖自詹皓晴粉絲團
詹皓晴在年終賽女雙4強以直落二吞敗，無緣晉級冠軍戰，仍追平生涯最佳成績。 截圖自詹皓晴粉絲團

台灣網球女將詹皓晴今天與俄羅斯搭檔庫德梅托娃在世界女子職業網球協會（WTA）年終賽女雙4強以直落二吞敗，無緣晉級冠軍戰，但詹皓晴仍追平年終賽生涯最佳成績。

在沙烏地阿拉伯舉行的2024世界女子職業網球協會（WTA）年終總決賽，將8組女雙好手分成綠、白組，取分組前2、前進4強。台灣女將詹皓晴這次改與俄羅斯搭檔庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）攜手，期盼突破2015年與姊姊詹詠然打進4強的最佳成績。

隸屬白組的詹皓晴、庫德梅托娃雖在分組賽首戰出師不利，但表現有如倒吃甘蔗，隨著昨天在分組賽最後1戰扳倒巴黎奧運金牌的義大利組合鮑里妮（Jasmine Paolini）、艾拉妮（Sara Errani），「台俄聯軍」順利以分組第2晉級4強，也讓詹皓晴暌違9年再度前進4強舞台。

詹皓晴、庫德梅托娃今天在4強挑戰溫布頓網球錦標賽女雙冠軍的捷克斯尼科娃（Katerina Siniakova）、美國湯生（Taylor Townsend），首盤從開賽即遭遇亂流，在遲遲找不到節奏情況下，三度遭到對手破發，以0比6苦吞「貝果」（Bagel）讓出。

即便讓對手率先聽牌，詹皓晴、庫德梅托娃於次盤衝擊對手，在陷入5比6落後時，化解2個賽末點驚險保發，不僅扳平戰局，更將戰線帶進搶7，接下來「台俄聯軍」再度力挽4個賽末點，可惜最後仍以6比7（5比7）吞敗，與年終賽女雙冠軍戰門票擦肩而過。

羅斯 詹皓晴 詹詠然

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