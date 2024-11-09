桌球／連續3輪5局大戰 林昀儒險勝卡爾德拉諾晉級4強

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
我國桌球好手林昀儒。本報資料照片
我國桌球好手林昀儒。本報資料照片

WTT冠軍賽法蘭克福站賽事，我國好手林昀儒今天在8強賽遭遇巴西好手卡爾德拉諾（Hugo Calderano），最終以11：8、9：11、11：5、4：11、11：9連續三輪都打了5局才勝出，而4強賽林昀儒將再對上生涯4度對戰都不曾贏過的中國大陸好手林詩棟。

在過去兩輪都打到5局才勝出的林昀儒，今天8強賽遭遇世界排名第6名的卡爾德拉諾再度陷入苦戰，雙方在前4局打完後各拿下兩局，讓林昀儒連續3輪賽事都打到第5局。

決勝局林昀儒開局後雖然一度取得大幅領先，不過卡爾德拉諾隨後也展開追擊，在林昀儒以10：7率先取得3個賽末點時，卡爾德拉諾卻連續化解兩個賽末點，但最終仍是發生回球掛網失誤，讓林昀儒以11：9驚險拿下勝利，挺進到4強賽。

對於今天又打了5局才勝出，林昀儒賽後受訪時表示，「都打到2：2，自己比較沒想那麼多，想要每個球質量都做更好，一球一球去想就好了。」

林昀儒接下來將遭遇世界排名第2的林詩棟，雙方生涯曾4度交手，其中3次是在今年，不過林昀儒至今仍是一勝難求，對於將再度面臨考驗，林昀儒說：「跟他打還是非常不好打，輸了4次，還是盡全力拚明天比賽，希望贏下來。」

林昀儒

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