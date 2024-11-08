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網球／凱靖大衛盃全排賽 李珮琪封后、孟慶洋封王

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
凱靖科技有限公司董事長于宏利（左2）以及中華民國網球協會副理事長張思敏（右2）頒發獎狀及獎金。圖／中華民國網球協會提供
凱靖科技有限公司董事長于宏利（左2）以及中華民國網球協會副理事長張思敏（右2）頒發獎狀及獎金。圖／中華民國網球協會提供

113年凱靖大衛盃全國網球排名精英錦標賽今天於台北市網球中心進行最後一天的賽程，今年最後一站全國排名賽事，聚集眾多國內好手同場比拚，對決高下，拚取最佳成績。

今天天氣依舊細雨綿綿，將全排男、女單決賽移至室內球場進行，全排男單決賽上演前二種子爭冠，由頭號種子孟慶洋對決第二種子陳彥丞，孟慶洋有著較多經驗上的優勢，而陳彥丞在一些關鍵球沒把握住，錯失局數，最終孟慶洋以6：2、6：2直落二拿下比賽奪冠。

全排女單決戰，由李珮琪與小將曾睦潔對戰，雙方互不相讓的抗衡，奮力的要從對手手中拿下局數，而李珮琪經驗上稍佔上風，以6：4、6：2將球后寶座收下，一路從會外賽打進決賽的李珮琪，以一盤未失的紀錄封后，也是她受傷恢復比賽後近期的冠軍。

中華民國網球協會表示，再次感謝中華民國網球協會副理事長張思敏親臨現場為選手加油，以及凱靖科技有限公司董事長于宏利特別冠名贊助本賽事，今天也親臨現場為獲獎選手們頒發獎狀及獎金，並於賽後親自關心並勉勵選手們持續努力、勇於築夢。

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