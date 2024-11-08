全國原住民拳擊錦標賽登場 電音開幕展活力
第9屆全國原住民拳擊錦標賽今天起一連三天在屏東縣立體育館盛大舉行，由台灣原住民拳擊協會與屏東縣政府共同主辦。賽事將匯集來自全國的原住民拳擊好手，為觀眾帶來三天精采的對決，預計賽場將充滿熱烈氛圍。台灣原住民拳擊協會誠摯邀請全國拳擊愛好者共襄盛舉，見證這場結合傳統與現代的精采賽事。
今天開幕式特別邀請原住民電音DJ汝妮（Dungi Sapor）擔任表演嘉賓。以其電音結合原住民文化的演出風格十分震撼，台灣原住民拳擊協會理事長徐富貴表示，感謝所有參與及支持此次賽事的選手、教練與夥伴。他希望透過拳擊展現原住民文化的力量，並將台灣原住民的勇氣與韌性發揚光大。”
原住民族委員會主委曾智勇也到場支持，並表示拳擊運動成為展現原住民韌性與勇氣的重要平台，為選手們提供資源與機會，讓原住民拳擊運動在國內外皆能發光發熱。
主辦單位也特別安排選手之夜活動，邀請奧運選手與知名歌手登台為選手們加油應援。奧運英雄們的現身，將為場上的原住民拳擊選手注入激勵的力量，象徵著拳擊運動員們在體育天賦與毅力上的傑出表現，激勵他們不懈努力、追求卓越。
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