運動部首重全民運動 鄭麗君：競技運動將系統化

行政院通過最晚明年8月成立運動部，行政院副院長鄭麗君今天接受中央社專訪時表示，除了積極推動4大目標外，競技運動的部分，也將朝系統化、階梯化的方式和國際接軌。

巴黎奧運結束後，行政院舉行了3次諮詢小組委員會，成員涵蓋教練、現役選手、退役選手、學者、專家等，最後依照大家的共識和願景，定名為「運動部」，並且提出「積極推動全民運動」、「促進競技專業的發展」、「積極推動運動產業」、「積極的國際參與」等4大目標。

鄭麗君解釋說：「去年參與賴總統的國家希望工程，裡面提到的就是體育暨運動發展部的成立，但當時就陷入一個思考，從過去的體委會到現在的體育署，這個名稱和概念是否宏觀。所以很開心，後來經過諮詢小組的會議討論後，定出了運動部的名稱，我們認為運動這2個字涵蓋的範圍最大也最完整。」

鄭麗君強調，現在要做的就是「翻轉」，台灣社會很熱愛各種運動賽事，選手在國際上發光發熱，也能凝聚社會人心，「但講到體育，我們可能直接聯想到體育課或體育班，但其實運動應該是要成為每個人的生活文化，運動也兼具教育功能，競技不該只是一個賽事，更像是一種社會文化，讓每個人都從運動中學習到公平、和平的競爭，以及遵守規範的道理。」

要做到這個面向，全民運動就成了運動部的重中之重，要讓每個人隨時隨地都能參與運動，才能深化到每個人的心中。

「社區就是全民運動發展的核心，透過社團或者俱樂部的形式，讓競技運動全民化，不再只是看菁英選手比賽，反而是由下而上，從青少年到成人甚至銀髮族，如果社區運動蓬勃發展，相對的，周邊的裁判、運動產業的人才也可以興盛起來。」

鄭麗君提到，要從社區發展全民運動，不論軟、硬體都非常重要，像比賽需要多元化場地，這點就可以再和周邊的學校結合，整建更完善更標準的場地，這個部分，未來運動部也會用相關經費挹注資源。

「這就是對全民運動的一個想像，當全民運動充分發展後，也可以帶動競技竟運和運動產業的發展，當我們得軟實力越強，就能在國際上成為運動大國，進一步塑造國際形象。」鄭麗君提到。

東京奧運台灣代表隊拿下2金4銀6銅，巴黎奧運斬獲2金5銅，整體競技運動實力大幅提昇，也讓國人更關注菁英選手的資源。

鄭麗君表示，隨著運動部成立，相關經費和資源一定會成長，將來會依照願景策略來做精準的規劃。但對於專業競技這一塊，必須做系統性的調整，「過去我們太多仰賴學校的體育班，但其實也要顧慮到選手的多元能力培養，另外就是針對訓練人員的時數和方式，能以更專業的方式來保護選手，最後就是心理和生涯輔導的方式，讓選手對自己生涯有個更好的準備。」

鄭麗君提到，體育班接下來可以採雙軌化發展，到了更專業的層次時，就能以階梯式的培育方式，導入更多資源在潛在優秀選手身上，包括教練的增能、專業的團隊等。

她強調，這次巴黎奧運和帕運，國訓中心提供了全方位的照護，像是運科、營養、飲食等，及早導入潛優選手身上，而不是到了比賽的時候才來做，未來也會提出黃金計畫3.0，並且把訓練方式國際標準化，才能真正以運動員為核心來發展。

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