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桌球／WTT總決賽20日福岡開打 林昀儒獲男單參賽資格

中央社／ 台北8日電
林昀儒。報系資料照
林昀儒。報系資料照

世界桌球職業大聯盟（WTT）總決賽11月20日將在日本福岡點燃戰火，WTT今天更新取得男單資格名單，台灣一哥林昀儒入列，目前台將累計已獲得男、女單及女雙3席資格。

台灣選手先前已有鄭怡靜同時入圍單、雙打參賽名單，而女雙預計也將與李昱諄搭檔參賽。

WTT今年將男、女子總決賽合併舉辦，將於11月20日至24日在日本福岡舉行，總獎金高達70萬美元（約新台幣2260萬元），設有男、女單打與男、女雙4個項目，單打積分前16名、雙打前8名好手將齊聚一堂，單打冠軍不僅可獲得1500分積分，還能進帳4萬美元獎金。

男單排名第14的林昀儒先前積分與韓國的張禹珍、斯洛維尼亞的約吉奇（Darko Jorgic）、德國的杜達（Benedikt Duda）接近。WTT今天更新名單，在林昀儒闖進法蘭克福冠軍賽8強後，加上主要競爭者約吉奇、杜達在16強出局，林昀儒與韓國的張禹珍攜手取得參賽資格。

據了解，林昀儒在法蘭克福冠軍賽後，將轉往日本參加T聯賽，備戰總決賽。

至於女單部分，WTT今天新增奧地利的波坎諾娃（Sofia Polcanova）、波多黎各的狄亞士（AdrianaDiaz）入列，而男、女單打都各僅剩下1席尚未底定。

目前男單入圍名單，以中國選手占6人最多，包括王楚欽、林詩棟、樊振東、梁靖崑、馬龍、林高遠。

其他選手還有法國的小李布隆（Felix Lebrun）與大李布隆（Alexis Lebrun）、巴西的卡爾德拉諾（HugoCalderano）、日本的張本智和、德國的法蘭西斯卡（Patrick Franziska）與邱黨、瑞典的摩賈德（TrulsMoregard）。

林昀儒 王楚欽

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