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南韓羽賽／「麟榤配」3局苦戰勝出 邱品蒨也晉女單4強

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
台灣男雙好手王齊麟（左）與邱相榤。(資料照) 圖／Badminton Photo提供
台灣男雙好手王齊麟（左）與邱相榤。(資料照) 圖／Badminton Photo提供

BWF超級300的南韓羽球名人賽今天進行到8強賽程，我國男雙組合「麟榤配」王齊麟邱相榤遭遇世界排名第43名的中國大陸組合謝浩南／曾維瀚，最終在苦戰3局後以21：12、16：21、21：19勝出，搶下4強賽門票。

在9月的澳門公開賽後就未再出賽的王齊麟與邱相榤，本周在南韓名人賽再度登場，不過許久未參賽的兩人在2輪賽事都打得不算輕鬆，在昨天以直落二擊敗大陸組合陳柏陽／劉毅後，今天則是又碰上另外一組大陸組合謝浩南／曾維瀚。

世界排名第43名的謝浩南／曾維瀚，過去與王齊麟／邱相榤並未有交手紀錄，在今天的首局賽事前段「麟榤配」還一度處於落後，不過靠著局中一波9：1的攻勢逆轉戰局後，也以21：12先下一城。

第二局大陸組合則是展開反撲，開賽後一度取得5：1領先，儘管「麟榤配」局中一度逆轉，並以11：10領先進入技術暫停，但局末的一段亂流，仍是讓對手以21：16扳平戰局。

決勝局雙方則是展開激烈拉鋸，「麟榤配」雖然一路領先，但分差都維持在3分內，直到局末才一度拉開到5分差，但大陸組合隨後又追到僅剩1分差距，所幸「麟榤配」仍是頂住壓力，在被對手化解第一個賽末點後，以21：19勝出，挺進到4強賽，也是雙方合拍以來第3度打進到4強賽。

而今天取得4強賽門票的還包括女單好手邱品蒨，她在8強賽面對南韓金敏煊同樣在苦戰3局後以15：21、21：15、21：19逆轉勝出。

王齊麟 羽球 邱相榤

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