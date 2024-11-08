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羽球／日本「空靈女神」大堀彩宣布退休 熊本賽是最後一舞

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羽球／日本「空靈女神」大堀彩宣布退休 熊本賽是最後一舞

聯合新聞網／ 綜合報導
大堀彩。 法新社
大堀彩。 法新社

現年28歲的日本羽球「空靈女神」大堀彩今天在社群媒體拋出震撼彈，決定今年賽季結束後就退休。

大堀彩在個人社群發文表示，「一直支持我的各位，我有一個重要消息要向大家報告，我決定今年結束我的羽球生涯。我的羽球生涯並非一帆風順，在眾人支持下，我才能堅持到現在。」

大堀彩感謝日本羽協、贊助商、家人、朋友以及為她加油的球迷，「透過羽毛球我學到很多，並遇見很多很棒的人。我非常熱愛羽球，因此引退決定不容易，回顧這22年，在大家支持下，我感受到很多幸福。」

大堀彩提到熊本大師賽是她生涯最後一戰，「我會全力以赴，用場上表現表達對大家的感激，希望大家支持我到最後一刻，衷心感謝大家一路以來的支持與幫助。」

大堀彩在去年杭州亞運奪下銅牌，今年曾在超級300系列泰國大師賽奪冠，拿下個人生涯首座超級賽冠軍，6月中在超級500系列澳洲公開賽封后，沒想到如今發表引退宣言，球迷們也紛紛獻上祝福。

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