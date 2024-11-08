足球／「薪水小偷」內馬爾踢7場領70億 傳母隊想解約改搶C羅

巴西足球巨星內馬爾（Neymar）去年轉戰沙烏地阿拉伯聯賽，與希拉爾隊（Al Hilal）簽下2年3.2億歐元（約112億新台幣）天價合約，然而內馬爾加盟後只出賽7場，踢進1球，就進帳2億歐元（約70億新台幣）。

內馬爾去年加入希拉爾後，代表巴西踢世界盃資格賽時不幸受傷，膝蓋十字韌帶撕裂，進行手術休息1年，上月底內馬爾終於復出，結果只踢2場又因肌肉疼痛退場，預計將休養3周。

內馬爾的行為堪稱「薪水小偷」，這份合約走4分之3，內馬爾已爽領70億，等於他踢1場球就爽領10億，如果希拉爾買斷合約，可能還要付額外買斷費。

據ESPN報導，希拉爾準備提前終止內馬爾合約，想簽下效力艾納斯（Al Nassr）的葡萄牙足球明星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）。希拉爾不想冒險等待內馬爾健康，打算明年1月就不再註冊他。