桌球／鄭怡靜無緣WTT法蘭克福站女單8強 林昀儒男單最後希望
台灣桌球一姐鄭怡靜今天凌晨在世界桌球職業大聯盟（WTT）法蘭克福冠軍賽女單16強，以0比3不敵中國選手何卓佳，無緣晉級，這也代表已躋身男單8強的林昀儒成為台將最後希望。
世界排名第8的鄭怡靜今年10月底世界桌球職業大聯盟（WTT）法國蒙貝列冠軍賽闖進4強，締造在此賽事層級最佳成績，這次再戰在德國舉辦的法蘭克福冠軍賽，女單首輪與波蘭選手博裘（Natalia Bajor）歷經5局大戰才脫困。
鄭怡靜16強出戰持外卡參賽的排名第39中國選手何卓佳，雙方生涯2度碰頭，各拿1勝，這次暌違5年再度對決，鄭怡靜首局在4比3領先時，連丟8分，以4比11將首局拱手讓人。
次局鄭怡靜歷經2比6落後，靠著正手進攻扳平，但隨後再度連失5分，以6比11再丟1局。
已無退路的鄭怡靜第3局在5比8落後時，靠著主動變線、縮小差距，可惜最終化解對手2個賽末點後仍無功而返，以10比12敗下陣來，接下來將備戰11月20日在日本福岡開打的WTT總決賽。
鄭怡靜在16強出局後，台灣選手僅剩尋求男單衛冕的林昀儒仍在奮戰，將在當地時間8日與巴西好手卡爾德拉諾（Hugo Calderano）爭奪前進4強的機會。
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