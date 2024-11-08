軟網／世青錦標賽落幕 我國小將勇奪3金3銀16銅

第四屆世界青少年軟式網球錦標賽11月3日至6日於中國湖北省荊山市熱烈展開，本次共計有來自14個國家總計400名軟式網球青少年好手共襄盛舉，我國軟式網球青少年代表隊總計派出58名選手15名隊職員參賽。

繼今年9月份第17屆世界軟式網球錦標賽中華台北軟式網球代表隊的學長姐榮獲1金4銅佳績後，再次刷新績紀錄，盤點本次賽事中華台北軟式網球青少年代表隊共計獲3金3銀16銅的豐碩戰績，為過去我國參加青少年賽以來的最佳成績。

我國3金分別由就讀台灣體大江旻育選手先在U21女子單打中為代表隊奪下首面金牌；接續由南寧高中王明芳／蔡宇紘接續奪得U18男雙金牌；最後賽會壓軸的男團冠軍賽，由台北市立大學及南寧高中聯隊之黃金陣容余喬瑋、陳柏邑、王明芳、蔡宇紘、鄭松騏、林尚偉等選手奮戰到最後一刻奪下男團總冠軍，可見我國推展軟式網球耕耘有成，以成績宣揚世界我國競技運動實力。

中華民國軟式網球協會表示，本次賽事的佳績帶給我國軟式網球好手未來面對高強度競技舞台更增加自信心與穩定度，相信在未來將於世界軟式網球競賽中，保持成果，再奪佳績，對外展現我國軟式網球競技實力。

此外，理事長朱文慶及領隊吳明昌長返國慶功餐會中，鼓勵選手明年亞洲青少年錦標賽及亞洲大學錦標賽再創佳績，並透過參加國際運動賽會也對於青少年選手們增進相互了解與交流的機會，展現出青春活力與國際友誼的精神，激勵在未來的體育道路上不斷前行。