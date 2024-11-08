WTA年終賽／先丟首盤再逆轉 詹皓晴暌違9年重返4強

WTA年終賽女雙分組賽事，我國好手詹皓晴今天凌晨在白組的最後一場分組賽中，與俄羅斯搭擋俄羅斯庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）攜手出戰義大利艾拉妮（Sara Errani）／寶莉妮（Jasmine Paolini），最終以3：6、7：6（7：3）、11：9逆轉勝出，搶下4強賽門票。

第四度參加年終賽的詹皓晴，今年與庫德梅托娃以雙打第7種子身份登場，在分組賽前兩戰打完拿下1勝1敗後，今天則是遭遇今年巴黎奧運女雙金牌艾拉妮／寶莉妮，在勝方將能取得4強門票的情況下，雙方也打出一場激戰。

在首盤賽事中台俄組合雖然率先在第3局破發，不過第4局馬上遭到對手回敬破發，還在關鍵第8局再度被對手攻破發球局，以3：6先讓出首盤。

第二盤義大利組合乘勝追擊在第1局破發後給詹皓晴／庫德梅托娃帶來不小壓力，不過兩人隨後在第4局回破發扳平，並在盤中開始的破發大戰中與對手一路拉鋸到搶七，最終以7：6（7：3）將賽事帶入超級搶10。

超級搶10詹皓晴／庫德梅托娃雖然一度取得5：1的大幅領先，但隨後被對手一路追到9：9，所幸兩人最終仍是頂住壓力以11：9勝出，驚險搶下4強門票，詹皓晴暌違9年再度挺進到年終賽4強賽，並將在明天凌晨出戰捷克克絲妮柯娃（Katerina Siniakova）／美國湯森（Taylor Townsend），爭奪決賽門票。