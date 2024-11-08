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WTA年終賽／謝淑薇女雙無緣4強

聯合報／ 記者曾思儒／綜合報導
謝淑薇組合先盛後衰，最終在「超級搶10」敗下陣來，無緣分組前2的晉級機會，也是謝淑薇5度參賽首度沒能在決賽亮相。 路透
謝淑薇組合先盛後衰，最終在「超級搶10」敗下陣來，無緣分組前2的晉級機會，也是謝淑薇5度參賽首度沒能在決賽亮相。 路透

曾四度打進ＷＴＡ年終總決賽女雙決賽的我國「一姊」謝淑薇，今年挑戰第二冠失利，昨天凌晨她和比利時搭檔梅騰絲，遭捷克、美國聯軍克絲妮柯娃（Katerina Siniakova）／湯森（Taylor Townsend）上演逆轉秀，關鍵戰吞敗的台比組合也錯過晉級四強機會，止步分組賽。

ＷＴＡ年終賽只有年度積分前八名的單打和雙打組合可獲門票，今年首度移師沙烏地阿拉伯首都利雅德，總獎金是破紀錄的一千五二五萬美金（約四點九億新台幣）。台灣共有兩名女將亮相，謝淑薇繼二○一三、一四、一九和廿一年後再度參賽，另一名代表詹皓晴則是第四度與會。

今年初打下澳網金盃的謝淑薇和梅騰絲，年終賽分組前兩戰各拿一勝，最終戰若奪勝就能取得分組前二的四強資格，昨天凌晨碰捷美組合以六比三先下一城，但第二盤以三比六失守，決勝的「超級搶十」又陷入二比八落後，最終以八比十吞下分組第二敗。

謝淑薇過去四度參賽都闖決賽，一三年更高舉金盃，今年兩場打到「超級搶十」都是落敗一方，沒能延續「參賽就打進決賽」的特別紀錄。

至於詹皓晴和俄羅斯搭檔庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）的分組最終戰將和巴黎奧運奪金的義大利組合艾拉妮（Sara Errani）／寶莉妮（Jasmine Paolini）爭四強資格。

巴黎奧運 詹皓晴 謝淑薇

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