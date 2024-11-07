南韓羽賽／「麟傑配」退大陸組合 9組台將前進8強

BWF超級300的南韓羽球名人賽今天進行到16強賽程，我國男雙組合王齊麟／邱相榤今天遭遇中國大陸組合陳柏陽／劉毅，最終僅花36分鐘就以21：15、21：16直落二勝出，挺進到8強賽。

在9月份的澳門公開賽後就未再出賽的王齊麟／邱相榤，本周在南韓羽球公開賽再度登場，不過暌違許久未出賽的兩人，在首輪賽事中卻陷入苦戰，與資格賽晉級的越南組合陳丁茗／阮庭黃一路拉鋸，最終以21：19、22：20直落二勝出。

今天的16強賽王齊麟／邱相榤則是碰上世界排名第17名的大陸組合陳柏陽／劉毅，陳柏陽／劉毅今年在泰國公開賽與丹麥公開賽都打進到4強，並且在泰國公開賽拿下亞軍，創下兩人在超級500賽的最佳紀錄。

不過兩組人馬今天首度交鋒，「麟榤配」在首局前段就打出強勢開局，開賽後一度取得8：1的大幅領先，並且在局中將領先差距擴大到9分，儘管陳柏陽／劉毅在該局中斷急起直追，一度讓差距縮小到僅剩3分，但最終仍是由王齊麟／邱相榤以21：15先下一城。

第二局兩組人馬則是展開激烈的拉鋸，在9：9平手後「麟榤配」拉出一波7：1的攻勢奠定勝基，最終以21：16勝出，也成為今天第9組挺進到8強賽的我國選手。