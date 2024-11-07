獲頒精英獎特別獎 孫振：對街舞者是特別殊榮

我國霹靂舞國手孫振今天接獲通知，獲得體育署113年運動菁英獎特別獎的肯定，對於能以一位街舞者身份獲得此殊榮讓他感到相當榮幸，也希望藉由自己的一點點努力跟影響，讓更多人認識這個新穎的運動藝術文化。

2024年的孫振一路從5月的奧運資格賽開始，挑戰世界大舞台的身影獲得大家的注目，從拿下奧運門票、巴黎奧運期間、到在歐洲兩場文化賽獲得第2名與世界冠軍頭銜後，上個月更在上海的世界舞總一級公開賽首次拿下獎牌，這一路旅程對孫振來說很不可思議，但也是一步一腳印的前進，獲得得獎通知的他也特地透過影片表達自己非常榮幸並且感謝大家的支持。

孫振稱自己的2024年就是特別的「旺」，一路獲得各種成績他則謙虛地說是運氣好，但在這兩年挑戰奧運的旅程準備上仍是吃足苦頭，可以同時兼具藝術文化人與運動人交會點的這個角色，也讓他非常興奮地錄了一段影片感謝運動菁英獎的肯定：「對我一個街舞者來說是相當特別的一個殊榮，很開心今年可以站上巴黎奧運，透過我的一點點努力跟影響，讓大家來認識這個很新穎的運動藝術文化，那接下來我會繼續努力，繼續『振』盪這個世界，還請大家幫我加油。」

孫振在2024年的霹靂舞世界的旅程仍在繼續，12月先因拿下世界冠軍頭銜後獲得外卡門票二度前進文化賽的頂級殿堂Red Bull BC One世界決賽，目標挑戰從小夢想的冠軍腰帶；回台後也將緊接著隨霹靂舞代表隊於12月21、22日前往成都參加霹靂舞的世界錦標賽，賽事前兩名將直通明年的世運會，此外，他也將於國內參加11月30日的國手積分站台北賽事，歡迎民眾前往觀賽，也為台灣的霹靂舞舞者加油。