精英獎孫振獲特別獎 拳擊推手李武男獲終身成就獎

體育署今天公布113年體育運動精英獎入圍名單以及終身成就獎和特別獎得獎人，其中終身成就獎經過評審激烈討論後，由82歲的拳擊推手李武男獲得殊榮，至於今年巴黎奧運代表我國出賽的霹靂舞一哥孫振，則是獲得特別獎榮耀。

體育署指出，113年體育運動精英獎收件共126件，被推薦選手皆具有優異成績，更在國際賽事上大放異彩，其中終身成就獎由82歲李武男榮獲這份殊榮，李武男投入拳擊運動超過一甲子，自選手退役後擔任拳擊協會理事長，多年來推動多項革新，除了從校園推動學生拳擊風氣、投入裁判及教練制度改革、搭建與國際拳擊協會友善關係，更積極爭取舉辦國際賽事等，只為了讓國內拳壇更好、更強。

體育署表示，李武男關注國內拳擊發展，促使國內女子拳擊運動員嶄露頭角，培育出林郁婷、陳念琴、吳詩儀等優秀選手，實為「推動女子拳擊的先行者」，促成台灣女力拳開，在國際舞台閃耀光芒，李武男一輩子「拳心拳意」付出與奉獻，榮獲終身成就獎可謂實至名歸。

今年特別獎由霹靂舞選手孫振拿下，霹靂舞首次成為奧林匹克運動會正式項目，而孫振以總排名第10名搶下奧運門票，成為中華隊史上首位站上奧運舞台的霹靂舞選手，別具意義。

孫振從11歲因電影愛上街舞，投入霹靂舞的世界至今14年，他說：「嘻哈文化是我的精神、霹靂舞是我的全部！」巴黎奧運雖然無緣8強，但已為台灣街舞寫下新的歷史；緊接著在巴黎奧運後，孫振的爆發力於Outbreak Europe大賽奪下第一個世界冠軍頭銜。孫振全心投入將台灣的元素融入霹靂舞，設計台客舞、喝珍奶橋段、藍白拖點子等融入舞蹈，誓言透過霹靂舞讓世界看見台灣。