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精英獎／入圍名單揭曉 林郁婷、唐嘉鴻角逐兩大獎

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
體育署今天公布113年體育運動精英獎等6獎項入圍名單與終身成就獎、特別獎得主。記者劉肇育／攝影
體育署今天公布113年體育運動精英獎等6獎項入圍名單與終身成就獎、特別獎得主。記者劉肇育／攝影

教育部體育署今天公布113年體育運動精英獎等6獎項入圍名單，其中在最佳男、女運動員部分競爭激烈，包括在巴黎奧運奪牌的林郁婷、陳念琴、田曉雯、李孟遠、唐嘉鴻巴黎帕運奪牌的程銘志、蕭翔文、田曉雯、林姿妤都入圍，並揭曉「終身成就獎」、「特別獎」獲獎名單，由李武男榮獲終身成就獎，孫振榮獲特別獎。

今年是台灣運動界璀璨的一年，2024年巴黎奧林匹克運動會，我國選手創下2金、5銅，獎牌數榮登史上次佳紀錄；緊接著2024年巴黎帕拉林匹克運動會，亦奪得3銀、2銅，大幅突破上屆東京帕運1面銅牌的成績，這些亮眼佳績呈現在今年體育運動精英獎入圍名單。

113年體育運動精英獎收件共126件，被推薦選手皆具有優異成績，更在國際賽事上大放異彩，6大獎項入圍名單中，最佳男運動員獎有巴黎奧運殿堂上表現優異的李孟遠、高承睿，及巴黎帕運奪得佳績的程銘志、蕭翔文，與曾獲最佳精神獎的唐嘉鴻共同入圍；入圍最佳女運動員獎則有帕運桌球好手田曉雯、林姿妤，及三位拳擊女將吳詩儀、林郁婷、陳念琴共同角逐。

最佳運動團隊獎包括摘銀桌球女雙（田曉雯、林姿妤）、黃金羽球男雙麟洋配（李洋、王齊麟）及奪金棒球亞青代表隊（U18 亞洲盃），值得一提的是，每位優秀的選手背後總是有一位優秀的教練，入圍最佳教練獎的柯文明教練、翁士航教練、陳宏麟教練、曾自強教練及謝志培教練，和他們一手培訓的選手同時入圍，意義非凡。

至於最佳新秀運動員獎入圍者則有高承睿、郭冠宏、陳柏諺三位桌球好手，及田徑小將江靜緣、射箭新星風佑築，他們展現新世代的爆發力令人驚豔，而最佳運動精神獎入圍的有林郁婷以實力粉碎性別爭議，唐嘉鴻不畏失誤而堅持到底終於奪牌，陳念琴挺過抗癌幽谷摘下銅牌，及程銘志以堅定的決心換取進步，連續兩年在杭州亞帕和巴黎帕運奪下銅牌與銀牌，每位都寫下激勵人心的奮鬥故事。

體育署表示，今年精英獎並將於12月20日下午於台北文創會所舉行頒獎典禮，邀請運動精英蒞臨會場，並公布決選結果。

唐嘉鴻 巴黎帕運 田曉雯

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