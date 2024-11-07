許汶而完成開放水域3冠王 明年再戰歐洲2海峽

完成開放水域3冠王的台灣長泳女子好手許汶而，才返台2天就出席運動品牌活動，她透露接下來的目標是明年7、9月將再度到歐洲挑戰泳渡2個海峽。

許汶而從今年7月到10月短短3個月內，先後完成單人泳渡英吉利海峽、單人泳渡美國加州卡塔利那海峽（Catalina Channel），以及單人環曼哈頓島等3大公開水域的壯舉，不僅是台灣第1人，全球也僅約330人能達此成就。

昨天才返台的許汶而，今天就拖著時差出席贊助品牌活動，她在接受中央社記者訪問時表示，接下來會先休息、授課，預計明年5月再到英國訓練，接著7月挑戰挪威到瑞典的20公里海峽泳渡，9月再挑戰從愛爾蘭到蘇格蘭的「北海峽」泳渡，預計後年可以完成「Ocean 7」計畫。

許汶而強調，「北海峽」是世界上最困難的海峽之一，即便9月已經吸收完整個夏天的溫度，水溫大概也只有攝氏12度左右，「連我們平常喝的水都不會這麼冰，對我而言又是另一個低溫大考驗。」

談到過去3個月的瘋狂挑戰，許汶而認為印象最深刻的大概就是環曼哈頓海泳，她笑說：「前2站都很順利完成，偏偏在大家都認為最簡單的環曼哈頓，第一次挑戰卻失敗，當時還有很多網友開酸。」

許汶而提到，就在挑戰失敗當晚回到飯店的時候，就接到主辦單位的通知，說隔天的潮汐還有機會再挑戰一次，「當時我只有考慮3秒鐘就答應了，畢竟我沒有受傷，也很想要再拚一次，而且機會是留給準備好的人。」而第2度挑戰，她費時9小時5分成功達成任務。

回顧這3個月，許汶而還是認為不可思議，「原本我今年的目標只有美國卡塔利那海峽，沒想到另外2個挑戰也都這樣候補上了，加上訓練狀態很好，所以就決定拚了，人生中就是有這麼多不可預料的事。」

許汶而透露，這趟收穫滿滿，尤其看到、學到國外教練們對於海洋資訊是如此的熱愛分享，反觀台灣就比較保守，這樣對於整體海洋教育的提升幫助就不大。