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縱貫台灣山海極限大接力 5大冒險王齊聚一堂

中央社／ 基隆7日電
台灣運動品牌推出「縱貫台灣山海極限大接力」活動，運動冒險好手黃文祥（左起）、許汶而、陳彥博、范永奕、呂忠翰將發揮自己的專長，完成接力挑戰，並傳達勇於挑戰自我的精神。中央社
台灣運動品牌推出「縱貫台灣山海極限大接力」活動，運動冒險好手黃文祥（左起）、許汶而、陳彥博、范永奕、呂忠翰將發揮自己的專長，完成接力挑戰，並傳達勇於挑戰自我的精神。中央社

台灣運動品牌今天推出「縱貫台灣山海極限大接力」活動，包括許汶而、陳彥博、呂忠翰、范永奕、黃文祥等台灣5大冒險王，將挑戰台灣極北、極南點接力完賽。

原訂接力活動，首棒是由海峽長泳三冠王許汶而從近海游7公里回到八斗子漁港內，接棒給極地超馬好手陳彥博，他再從八斗子跑到勝光登山口、總長160公里；第3棒由世界8000公尺登山家呂忠翰接手，從勝光登山口到大禹嶺登山口、總長80公里。

第4棒則交給台灣自行車登山王范永奕，他將從大禹嶺登山口騎車550公里到達恆春，最後一棒在由無蹼恆重下潛前亞洲紀錄保持人黃文祥收尾，他將下潛30公尺，為8天的接力賽劃下句點。

只不過今天因為海象不佳無法出海，只能被迫取消許汶而的棒次，直接由陳彥博「先發」上陣。

陳彥博在賽前接受媒體訪問時笑說，剛接到Garmin邀請時，第一時間想說：「你們瘋了嗎？」但後來想想，這是非常有意義的活動，能夠聚集台灣5種不同冒險運動的運動員在一起，完成這項挑戰是很有意義的。

陳彥博強調，這次的活動就是要把大家愛冒險、勇於挑戰自我的精神傳遞出去，「冒險，不是冒著生命危險；而是探索心中的冒險。」

剛完成開放水域三冠王的許汶而則是對中央社說道，「平常我的運動都是一個人賽事，這次難得受邀參加接力賽，只可惜海象真的不好，浪高2公尺，所以無法參賽。但這也讓外界看到，大自然的冒險運動就是有這麼多不可抗因素，每個人賽前都一定要做好安全評估才行。」

超馬 陳彥博

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