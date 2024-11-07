世中運／基隆林盧品均破U18全國鏈球紀錄 3年苦練熬出頭

基隆市中山高中體育班林盧品均獲選國家代表隊，11月2日在2024世界中學運動會，拿到男子組鏈球5kg第五名佳績，並打破U18全國紀錄。林盧品均說，這次是非常難得的機會，可以打破U18全國男子鏈球5kg紀錄，感到非常高興。

在巴林舉行的2024世界中學生運動會已經落幕，中山高中校長方保社校說，林盧品均自國三升高一起，即為為基隆市潛優選手黃金計畫的重點栽培對象，每年市府編列500萬元預算，每名選手約10萬元的補助，用於訓練、防護經費及營養支出等。經過3年的努力訓練，他在世界級比賽中每天苦練熬出頭，為基隆爭光。

林盧品均表示，雖然最終只獲得第五名，但有機會出國參賽，且打破了U18全國男子鏈球5kg級的紀錄，感到非常高興，觀摩其他國家選手的表現後，明白自己需要改進的地方。

林盧品均說，能讓鏈球在天上飛的感覺很舒暢，就像是把煩惱一鼓作氣丟開一樣，越飛越遠，感謝黃佩茹老師和紀富宏教練常東奔西跑帶著團隊去外地訓練，還提供營養品，在挫折中成長。

基隆林盧品均（左）破U18世中運全國男子鏈球紀錄，右為紀富宏教練。圖／教育處提供

教育處代理處長徐嬿立表示，市長謝國樑上任後重視體育班發展，宣布體育班成班不再受人數限制，中山高中體育班長期專注於田徑項目的發展，培育出許多優秀選手，是基隆市四所市立高中唯一設有田徑專項的體育班，今年協助中山高中獲得教育部體育署補助田徑專項40萬元，並透過基層運動選手訓練站計畫再補助學校51萬元，提升訓練設備。

教練紀富宏表示，這次比賽提升林盧品均的投擲水平，增加為基隆市爭取全運獎牌的可能，他每天都辛苦的練習，從一次次的挫折中精進。