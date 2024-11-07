桌球／「自己喊暫停」球迷很心疼 高承睿親揭沒教練原因

我國19歲桌球小將「柚子」高承睿昨天在WTT冠軍賽法蘭克福站首輪，以1：3敗給日本17歲新星松島輝空，無緣16強。有球迷發現高承睿沒有教練指導，他受訪時親曝原因。

世界排名24的高承睿以6：11、8：11、11：4、5：11不敵排名第40的松島輝空，這場比賽高承睿沒有教練指導，只能自己喊暫停，在場邊自我喊話，畫面看起來有點心酸。

對此，有球迷在Threads發文表示，「可不可以請台灣桌協出來解釋一下，為什麼今天高承睿沒有教練？看到有些人解釋，小高是剛從上場賽事趕過來的，這不僅不能解釋為什麼沒有教練，反而只會讓人覺得更心疼。」

據《自由時報》報導，高承睿受訪時稱這不是他第一次沒教練，並解釋狀況，「從小就帶他的教練朱硯匯因為持中國護照，辦理歐洲簽證比較麻煩，所以上一站在法國蒙佩利爾冠軍賽就未能隨行，當時正好國訓有派國家隊教練吳文嘉，就請他臨時客串場邊指導。」高承睿也強調，明年開始朱硯匯教練都會陪他征戰國際賽。