WTA年終賽／關鍵戰遭逆轉 謝淑薇5度參賽首次無緣4強

挑戰WTA年終總決賽第2冠的我國「一姊」謝淑薇，今天分組最終戰遭遇捷克克絲妮柯娃（Katerina Siniakova）／美國湯森（Taylor Townsend），謝淑薇組合先盛後衰，最終在「超級搶10」敗下陣來，無緣分組前2的晉級機會，也是謝淑薇5度參賽首度沒能在決賽亮相。

謝淑薇繼2013年、14年、19年和21年後再度參賽，今年和21年的比利時搭檔梅騰絲（Elise Mertens）再攜手；過去4次謝淑薇只要參賽至少就闖決賽，2013年更高捧金盃，但今年出師不利，首戰在「超級搶10」敗給美國梅莉雪（Nicole Melichar-Martinez）／澳洲佩蕾絲（Ellen Perez），不過第二站直落2拍下頭號種子烏克蘭琪切諾克（Lyudmyla Kichenok）／拉脫維亞奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko），保住分組前2的晉級生機。

今天凌晨的晉級關鍵戰，台比組合關鍵第8局破發成功，盤末發球局也順利保住，以6：3先下一城；捷美組合第二盤馬上回應，第4局和第6局兩度破發成功，取得5：1絕對領先，以6：3扳平盤數，將戰局延長到「超級搶10」。

「超級搶10」中台比組合連4個發球分失守，陷入2：8絕對落後，雖連追6分且瓦解對手2個賽末點，但逆轉仍差一步，以8：10吞下分組第2敗，落到分組第3，無緣晉級4強。

謝淑薇提前出局，詹皓晴成另外的台將希望，她和俄羅斯搭檔庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）明天凌晨的分組最終戰將和巴黎奧運奪金的義大利組合艾拉妮（Sara Errani）／寶莉妮（Jasmine Paolini）爭4強資格。