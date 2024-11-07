桌球／又是5局大戰！林昀儒力退地主闖法蘭克福站8強

身為WTT冠軍賽法蘭克福站衛冕軍，我國「一哥」林昀儒首輪在瓦解法國兄弟檔的哥哥大勒布朗（Alexis Lebrun）賽末點下逆轉勝，今天碰地主邱黨再挺過決勝局壓力，再度以局數3：2拿下勝利，挺進8強。

連兩場都在5局大戰勝出，林昀儒賽後接受場中訪問提到，今天每一球和邱黨都在做戰術變化和試探，「最後能贏下可能我戰術運用的比較好，贏下了比賽。」

林昀儒最新世界排名下滑到第14，創5年來新低，仍居法蘭克福站男單第8種子，今天碰邱黨首局雖在5：5時連失6分，以5：11讓出，第二局馬上以11：8拿下，第三局一路領先下再以11：6鎖定勝利，取得局數「聽牌」優勢。

第四局林昀儒在2：8落後下連追4分，逼出邱黨的暫停，可惜自己2個發球分都沒拿下，讓地主以11：7扳平局數。

決勝局林昀儒先取得7：2領先，雖出現發球失誤，所幸連失2分後止血，自己2個發球分也把握住，取得10：4的賽末點優勢，且在第一個機會就把握住，以11：4拿到8強門票。

林昀儒下戰將碰巴西卡爾德拉諾（Hugo Calderano）和哈薩克格拉西曼科（Kirill Gerassimenko）間的勝家，他說：「盡量保持自信去拚他們，和雨果很久沒打了，和Kirill打得也非常緊，會好好看比賽，好好準備。」

女單台將代表「一姊」鄭怡靜同樣闖進第二輪，和中國何卓佳的對決將於台灣時間明天凌晨2點50分登場，勝家8強將碰日本小將張本美和。