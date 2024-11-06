韓國羽賽／打到對手怒摔拍 李佳豪大逆轉闖頭關

9月打進BWF超級500系列的韓國公開賽決賽，我國男單好手李佳豪再訪韓國，以男單第2種子身份迎接BWF超級300的韓國名人賽，不過今天首輪碰香港陳延澤陷苦戰，決勝局末一度14：18落後，關鍵時刻上演逆轉勝才驚險搶下晉級門票，還讓陳延澤氣到摔拍。

世界排名24的李佳豪名列韓國名人賽第2種子，今天首輪碰世界排名100的陳延澤，首局卻在11：11時被對手連拿6分，以12：21失守。

第二局李佳豪回穩，但最多10：3的領先卻被陳延澤15：15追平，平手之際李佳豪打出連拿5分攻勢奠定領先，才以21：18扳平局數。

決勝局李佳豪在換場後兩度落後4分，不過在14：18落後下急起直追，先連拿4分追平，19：19時陳延澤更被判越網擊球，讓李佳豪拿下第20分，接續李佳豪接連進攻拿下第21分，陳延澤立刻憤怒摔拍，不過丟拍也沒能改變比賽結果，還被主審警告。

韓國名人賽男單2到4種子都是寶島羽將，先登場的第3種子戚又仁直落2拍下地主朴相龍，第2種子李佳豪上演逆轉勝，最晚上陣的第4種子蘇力揚碰世界排名44的日本高橋洸士也上演後來居上戲碼，且是第二局從17：20落後下瓦解對手3個賽末點，最終在1小時又22分鐘激戰以14：21、23：21、21：16晉級16強。

拿下馬拉松大戰勝利的蘇力揚，賽後第一時間鬆手讓球拍落下，揮拳為自己慶祝；明天他要再碰日本對手，將和世界排名48的秦野陸搶8強門票。