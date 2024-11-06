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飛鏢／全國公開賽8日重磅回歸 10餘國選手來台參賽

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
第15屆中華民國全國飛鏢公開賽，睽違5年，即將在8日重磅回歸。圖／中華民國競技飛鏢總會提供
第15屆中華民國全國飛鏢公開賽，睽違5年，即將在8日重磅回歸。圖／中華民國競技飛鏢總會提供

中華民國競技飛鏢總會於11月3歷史性首次在台舉辦「第20屆WDF亞洲太平洋盃飛鏢國際錦標賽」，在賽事將於今天圓滿落幕後，飛鏢體壇最大賽事，第15屆中華民國全國飛鏢公開賽，睽違5年，即將在8日重磅回歸，於台北體育館盛大登場。  

本次全國飛鏢公開賽預計將會有包括南韓、泰國、新加坡、蒙古、印度、香港、及馬來西亞等10餘國家派出代表隊來台參賽，而我國除也將派出最強代表隊迎戰外，預計國內參賽選手將突破1500人，絕對是本年度在台單項運動的代表性國際賽事之一。

大會另一亮點則是現場將擺設6台全球最新電腦飛鏢機「Phoenix X」， Phoenix X採用了全螢幕機身、立體環繞音效，防爆強化玻璃液晶螢幕，除了震撼的聲光效果外，Phoenix X也在競賽軟體及遊戲上有著高科技的大幅提升，包括全新人臉辨識登入、多人即時連線對戰、多鏡頭監督錄影系統，還有全螢幕畫面特效、擬真釣魚及拳擊遊戲等。

中華民國競技飛鏢總會表示，期待特別設置Phoenix X的計劃，能讓民眾及選手們都能親身體驗，從而領會全球性的飛鏢運動發展已不可日而語，希望政府相關部門能更加重視及支持，讓選手們有更好及更多的機會為國爭光、揚威海外。

在9日的開幕典禮上，屆時台北市市長蔣萬安、體育署副署長房瑞文及全國體總理事長葉政彥，以及台北市體育局局長王泓翔均擬出席，一起共同為台灣選手們加油打氣。

拳擊 體育署

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