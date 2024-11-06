韓國羽賽／瓦解對手局末點 麟榤配驚險闖頭關

BWF超級300系列的韓國名人賽今天全面開戰，巴黎奧運男雙金牌王齊麟和新搭檔邱相榤休息一個月再出發，今天面對會外賽晉級的越南組合比分拉鋸，第二局更是瓦解對手局末點下以21：19、22：20驚險拿到第二輪門票。

巴黎奧運後組軍的「麟榤配」，9月底澳門公開賽結束後就回台休息、訓練，沒有參與歐洲賽事，韓國名人賽起再迎接一連3站的亞洲賽程，今天碰世界排名百名外的越南組合卻打得辛苦，首局技術暫停前多處落後，恢復比賽後連拿3分逆轉，雖一度被15：15追平，「麟榤配」再連下3球穩住領先，以21：19先下一城。

第二局比數仍拉鋸，「麟榤配」5度落後2分，17：17時邱相榤久攻不下，反而出現殺球掛網失誤，所幸馬上追平，19：20落後下再瓦解對手局末點，連拿3分終結比賽，以22：20挺進16強。

邱相榤男雙、混雙並進，今天先登場的混雙和李芷蓁3局拍下中國組合周志宏／楊嘉怡，明天將和自家人陳信遠／王眱禎上演寶島內戰。

韓國名人賽有多組台將排上種子，男單2到4號種子分別是李佳豪、戚又仁和蘇力揚，先登場的戚又仁直落2拍下地主朴相龍，和上演3局逆轉勝的另名台將黃品銜率先晉級16強。

女單列第3種子的白馭珀退賽，第5種子邱品蒨、第7種子林湘緹和梁庭瑜順利過頭關，男雙列第2種子的李哲輝／楊博軒，混雙排第3種子的楊博軒／胡綾芳，女雙第4種子張淨惠／楊景惇、第8種子許尹鏸／林芝昀也挺進第二輪。