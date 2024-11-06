高球／台日高爾夫協會首次正式交流圓滿成功

中華民國高爾夫協會王政松理事長率領代表團於 10月12日前往日本，開啟了與日本高爾夫協會的首次正式交流訪問，雙方於10月 15 日於日本高爾夫協會展開此次歷史性的會晤，標誌著台日雙方高爾夫運動邁入了新的合作篇章，未來兩協會將加強互動、透過實質交流來促進高爾夫運動在兩國的普及與發展。

中華民國高爾夫協會代表團在會談中，著重未來的賽事合作、青少年選手的培訓、參賽選手的名額保障、教練與球員的培訓交流等議題與日本高爾夫協會進行了深入討論。雙方表示將繼續推動更為緊密的合作關係，共同促進亞太地區高爾夫運動的繁榮與進步。

中華民國高爾夫協會王政松理事長表示：「這是台日雙方高爾夫 運動史上的重要時刻，透過這次交流，我們不僅建立了彼此的友誼，也為未來的合作奠定了一個開端，我們期待與日本高爾夫協會共同努力，推動雙方在年輕選手培訓上的交流，同時也希望借鏡日本舉辦國際賽事的經驗，未來能推動台灣公開賽的舉辦」。

日本高爾夫協會池谷正成會長也對此次交流表示高度肯定：「我們非常歡迎中華民國高爾夫協會的到訪，這是雙方第一次的正式交流，我們希望以這次的交流會晤作為開始，建立雙方未來更緊密的溝通和交流，同時共同努力促進亞太地區高爾夫運動的繁榮與進步。」

此次訪問是台日兩國高爾夫協會首次正式合作的開始，未來雙方將繼續推動更多的合作項目，包括培訓、互派選手參賽以及與高爾夫相關的交流活動。